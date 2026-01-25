Παναθηναϊκός: Λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άλεξ Κραλ – Έρχεται στην Αθήνα

Onsports Team

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Άλεξ Κραλ στον Παναθηναϊκό, με τον παίκτη να αναμένεται στην Αθήνα, ακόμα και τη Δευτέρα (26/01).

Ο Τσέχος κεντρικός μέσος αποτελεί την επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ για τις θέσεις «8» και «6», με τον Ισπανό τεχνικό να αναζητά έναν box to box ποδοσφαιριστή με έμφαση στο ανασταλτικό κομμάτι.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στη διεκδίκησή του, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και πως δεν βρισκόταν στις βασικές επιλογές της Ουνιόν. Με ένα σχετικά μικρό ποσό, κοντά στις 500.000 ευρώ, οι «πράσινοι» αναμένεται να αποκτήσουν άμεσα τα δικαιώματά του και να τον ντύσουν στα «πράσινα».

Η υπόθεση έχει πάρει διαδικαστικό χαρακτήρα, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τον χθεσινό αποκλεισμό του παίκτη από την αποστολή της Ουνιόν. Αυτή τη στιγμή απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες, με στόχο ο ποδοσφαιριστής να βρεθεί τη Δευτέρα (26/01) στην Αθήνα και να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του την επόμενη Κυριακή (01/02) στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι με την Κηφισιά.

Παράλληλα, στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται η αναζήτηση για δύο ακόμη χαφ, καθώς η διαδικασία του συνολικού rebuilding του ρόστερ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.