Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Το χαμένο πέναλτι στο Περιστέρι - Βίντεο
Οnsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 20:14
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Δείτε τη φάση με την απόκρουση του πέναλτι από τον Αλμπάν Λαφόν.  

Ατρόμητος και Παναθηναϊκός αναμετρούνται για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος με τους γηπεδούχους να βρίσκονται πολύ κοντά στο γκολ!

Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης, με μια εξαιρετική κάθετη πάσα, ο Γιουμπιτάνα έβγαλε τον Μπάκου σε θέση τετ α τετ με τον Αλμπάν Λαφόν.

Ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου επιχείρησε να τον περάσει, με τους δύο παίκτες να συγκρούονται και τον διαιτητή Βεργέτη να καταλογίζει πέναλτι για τους Περιστεριώτες.

Η φάση εξετάσθηκε και από το VAR, η απόφαση δεν άλλαξε και ο Μίχορλ στάθηκε στα έντεκα βήματα απέναντι στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.

Ο μέσος του Ατρομήτου σούταρε με πολύ δύναμη στην αριστερή γωνία του Λαφόν, ο οποίος έπεσε σωστά και απομάκρυνε σωτήρια την μπάλα.

Αυτή είναι η δεύτερη απόκρουση πέναλτι του 27χρονου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς είχε προηγηθεί εκείνη απέναντι στον Βόλο στις αρχές του Δεκεμβρίου.

Δείτε τη φάση:



