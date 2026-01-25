Ομάδες

ΠΑΟΚ: Επιστροφή στις προπονήσεις με το μυαλό στη Λιόν
Onsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 18:15
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Ο «δικέφαλος» δεν έχει αγωνιστική υποχρέωση καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι του για τη Super League και άρχισε προετοιμασία για το ματς στη Γαλλία.

Μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μπέτις (2-0) και την απαραίτητη ξεκούραση που ακολούθησε, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στις προπονήσεις, στρέφοντας την προσοχή τους στην αναμέτρηση κόντρα στη Λιόν στο «Γκρουπάμα Στάντιουμ» (Πέμπτη 29/1, 22:00) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης και, υπό προϋποθέσεις, εφόσον κερδίσουν την Ολιμπίκ, μπορεί να βρεθούν ακόμη και στην πρώτη οκτάδα της τελικής βαθμολογίας, παίρνοντας το απευθείας εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης.

Το θετικό για τον Ράζβαν Λουτσέσκου είναι πως το ιατρικό δελτίο είναι σχεδόν άδειο. Το μοναδικό όνομα που υπάρχει σε αυτό είναι του Λούκα Ιβανούσετς. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε θεραπεία και έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο, κάτι που σημαίνει πως δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το ματς επί γαλλικού εδάφους.

Τη Δευτέρα (26/1) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00. Αξίζει να αναφερθεί πως οι φίλοι του ΠΑΟΚ εξάντλησαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά τα διαθέσιμα εισιτήρια για το «Γκρουπάμα Στάντιουμ».



