Ατρόμητος – Παναθηναϊκός: Μεγάλες εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ στην ενδεκάδα
Onsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 18:44
Φανέλα βασικού σε Σιώπη, Πάντοβιτς, Μπόκο, δίνει ο Ισπανός τεχνικός στο κρίσιμο ματς του Περιστερίου – Οι επιλογές της ενδεκάδας.

Ένα απ’ τα τελευταία του χαρτιά στο κυνήγι της 4ης θέσης, παίζει ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι. Ένα ματς κόντρα στον Ατρόμητο, που ήρθε λίγες μέρες μετά το παιχνίδι στη Φερεντσβάρος και πριν τον αγώνα με την Ρόμα.

Έτσι, ο Ράφα Μπενίτεθ προχωρά σε μεγάλο rotation στο βασικό σχήμα του «τριφυλλιού». Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Λαφόν, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλο στην άμυνα.

Στα χαφ οι Σιώπης και Μπακασέτας σε μια διάταξη που πιθανότατα θα είναι 4-4-2. Στα άκρα οι Μπόκος και Ζαρουρί, με τον Πάντοβιτς και τον Τετέι στην επίθεση.

Στον πάγκο οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Τσιριβέγια, Σάντσες, Τσέριν, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Πελίστρι και Σφιντέρσκι.

G_hcLunWoAAJTdZ.jpg



