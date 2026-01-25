LIVE Ελλάδα - Ιταλία: Χάλκινη η Εθνική πόλο, «βύθισε» την Ιταλία

Οnsports Team

Δείτε LIVE την εξέλιξη στην προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία για το πρώτο μετάλλιο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο.

Με το βλέμμα στο βάθρο αγωνίζεται το απόγευμα της Κυριακής (25/01, 18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο Βελιγράδι, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου.

Οι διεθνείς είχαν λίγες ώρες στη διάθεσή τους να ξεκουραστούν και να… ανασυνταχθούν μετά την ήττα (15-12) στον ημιτελικό με την Ουγγαρία, την Παρασκευή (23/01).

Στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όμως, άπαντες είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να κατακτήσουν ακόμα ένα μετάλλιο σε «μεγάλη» διοργάνωση. Μάλιστα, αν τα καταφέρουν, τότε, θα γράψουν ιστορία, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα ανέβουν στο βάθρο ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Απέναντί του θα έχει έναν γνώριμο αντίπαλο, καθώς η Ελλάδα αναμετρήθηκε και πριν από λίγες ημέρες με την Ιταλία, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των ομίλων της διοργάνωσης, όπου επικράτησε με 15-13. Σημειώστε πως στον ημιτελικό της Παρασκευής (23/1), το σύνολο του Σάντρο Καμπάνια ηττήθηκε από την «οικοδέσποινα» Σερβία με 17-13.

Το χρυσό μετάλλιο θα διεκδικήσουν Σερβία και Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης: