ΑΕΚ, Στρακόσα: «Ευτυχώς είχα οπτικό πεδίο, σχεδόν απαράδεκτη η εικόνα στο δεύτερο μέρος»

Ο Θωμάς Στρακόσα μίλησε για το «διπλό» της ΑΕΚ στην Τρίπολη και τη μεγάλη απόκρουση – νίκης που έκανε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR.

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με «χρυσό» σκόρερ τον Λούκα Γιόβιτς και ήρωα τον Θωμά Στρακόσα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της Super League, πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Γιόβιτς έδειξε ξανά την κλάση του και με πανέμορφο σουτ, έπειτα από ασίστ του Βάργκα, στο 38ο λεπτό πέτυχε το «χρυσό» γκολ. Για να έρθει αυτό το σημαντικό «διπλό», χρειάστηκε η κομβική επέμβαση του Στρακόσα στις καθυστερήσεις. Ο Αλβανός γκολκίπερ μίλησε για τη νίκη επί του Αστέρα AKTOR και τη δική του κομβική επέμβαση στο 90+3’.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του τερματοφύλακα της ΑΕΚ:

Για τη νίκη αλλά όχι με πειστικό τρόπο: «Είναι σημαντικό μετά από μία κακή εμφάνιση να κερδίζουμε. Κάτι που δεν το είχαμε παλιά. Αλλά πρέπει να μας κάνει εντύπωση η κακή εμφάνιση γιατί πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν σχεδόν απαράδεκτοι. Δεν ήταν εικόνα μας αυτή που έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Δόξα τω Θεό καταφέραμε και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη. Από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, έχουμε χάσει αρκετές ευκαιρίες και πρέπει να είμαστε έξυπνοι στο να ξέρουμε ότι υπάρχουν και ομάδες που θα μας πιέσουν καλά. Θα δυσκολευτούμε αλλά το σημαντικό είναι να παίρνουμε νίκες».

Για το γκολ του Γιόβιτς και την εντυπωσιακή επέμβασή του στην κεφαλιά του Κετού: «Ευτυχώς βάλαμε ένα ωραίο γκολ με τον Λούκα και μπόρεσα κι εγώ να βοηθήσω λίγο την ομάδα μου στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω αμυνθήκαμε πολύ καλά ενώ στο δεύτερο δεν επιτεθήκαμε τόσο καλά. Οπότε κρατάμε το αμυντικό κομμάτι, αλλά το επιθετικό πρέπει να μας κάνει ένα καμπανάκι. Ευτυχώς είχα οπτικό πεδίο στη φάση που απέκρουσα γιατί αλλιώς δεν θα έφτανα, δεν θα την έβλεπα».