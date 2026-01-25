Απίστευτο σκηνικό στη Ρόδο: Επιχείρησε να χτυπήσει με γροθιά τον Πετρόπουλο ο Βεζενκοφ

Onsports Team

Χαμός επικράτησε στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου στο Κολοσσός – Ολυμπιακός, με τον Σάσα Βεζένκοφ να προσπαθεί να χτυπήσει με μπουνιά τον Αντρέα Πετρόπουλο, αντιδρώντας στην απώθηση του παίκτη των «θαλασσί»

«Άναψαν» τα αίματα στον αγώνα του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό στη Ρόδο, με τους Βεζένκοφ και Πετρόπουλο να έχουν «χοντρό» επεισόδιο.

Ο παίκτης των γηπεδούχων έσπρωξε τον φόργουορντ των «ερυθρόλευκων», με τον δεύτερο να αντιδρά, προσπαθώντας να τον χτυπήσει με μπουνιά.

Υπήρξε σύρραξη, αλλά με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η κατάσταση δεν ξέφυγε περισσότερο.

Οι διαιτητές έδωσαν από ένα αντιαθλητικό φάουλ στις δύο ομάδες κι απέβαλαν τον Βεζένκοφ, υπογραμμίζοντας ότι «προσπάθησε να ρίξει μπουνιά» στον αντίπαλό του, κάτι που επιβεβαιώθηκε από το βίντεο.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι ο Βούλγαρος δέχθηκε χωρίς να αντιδράσει την απόφαση των διαιτητών κι έφυγε ήρεμα για τα αποδυτήρια.