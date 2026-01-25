Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Απίστευτο σκηνικό στη Ρόδο: Επιχείρησε να χτυπήσει με γροθιά τον Πετρόπουλο ο Βεζενκοφ
Onsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 14:48
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός

Απίστευτο σκηνικό στη Ρόδο: Επιχείρησε να χτυπήσει με γροθιά τον Πετρόπουλο ο Βεζενκοφ

Χαμός επικράτησε στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου στο Κολοσσός – Ολυμπιακός, με τον Σάσα Βεζένκοφ να προσπαθεί να χτυπήσει με μπουνιά τον Αντρέα Πετρόπουλο, αντιδρώντας στην απώθηση του παίκτη των «θαλασσί»

«Άναψαν» τα αίματα στον αγώνα του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό στη Ρόδο, με τους Βεζένκοφ και Πετρόπουλο να έχουν «χοντρό» επεισόδιο.

Ο παίκτης των γηπεδούχων έσπρωξε τον φόργουορντ των «ερυθρόλευκων», με τον δεύτερο να αντιδρά, προσπαθώντας να τον χτυπήσει με μπουνιά.

Υπήρξε σύρραξη, αλλά με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων η κατάσταση δεν ξέφυγε περισσότερο.

Οι διαιτητές έδωσαν από ένα αντιαθλητικό φάουλ στις δύο ομάδες κι απέβαλαν τον Βεζένκοφ, υπογραμμίζοντας ότι «προσπάθησε να ρίξει μπουνιά» στον αντίπαλό του, κάτι που επιβεβαιώθηκε από το βίντεο.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι ο Βούλγαρος δέχθηκε χωρίς να αντιδράσει την απόφαση των διαιτητών κι έφυγε ήρεμα για τα αποδυτήρια.

Κολοσσός - Ολυμπιακός: Το επεισόδιο του Βεζένκοφ με τον Πετρόπουλο


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
BASKET LEAGUE

Κολοσσός – Ολυμπιακός 85-98: Δύσκολη νίκη στη Ρόδο με… τριπλό Ουόρντ!

Κολοσσός – Ολυμπιακός 85-98: Δύσκολη νίκη στη Ρόδο με… τριπλό Ουόρντ!
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Έρχεται στην Ελλάδα ο Τζόσεφ – Η ημέρα κι η ώρα άφιξής του

Ολυμπιακός: Έρχεται στην Ελλάδα ο Τζόσεφ – Η ημέρα κι η ώρα άφιξής του

Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα
12 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα
AUTO MOTO
WRC: Νικητής ο Όλιβερ Σόλμπεργκ στο Μόντε Κάρλο
40 λεπτά πριν WRC: Νικητής ο Όλιβερ Σόλμπεργκ στο Μόντε Κάρλο
BASKET LEAGUE
Λυκογιαννης: «Δεν ξέρω τι έγινε. Ρωτήστε τον Μπαρτζώκα»
1 ώρα πριν Λυκογιαννης: «Δεν ξέρω τι έγινε. Ρωτήστε τον Μπαρτζώκα»
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Τζοόυνς
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Τζοόυνς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved