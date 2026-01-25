Κολοσσός – Ολυμπιακός 85-98: Δύσκολη νίκη στη Ρόδο με… τριπλό Ουόρντ!

EUROKINISSI

Onsports Team

Ο Κολοσσός «ζόρισε» τον Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να φύγει με τη νίκη (98-85) από τη Ρόδο, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τάισον Ουόρντ, ο οποίος έκανε τριπλ νταμπλ (18π., 10ρ., 10ασ.).

Ο Ολυμπιακός διατήρησε το απόλυτο στην GBL, όπου έκανε το «15 στα 15».

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν δύσκολα του μαχητικού Κολοσσού στη Ρόδο, φτάνοντας, πλέον, τις 41 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με τους «θαλασσί».

Ο Τάισον Ουόρντ, ο οποίος πέτυχε τριπλ νταμπλ με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι «έχασαν» στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής, καθώς είχε «χοντρό» επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο, τον οποίο προσπάθησε να χτυπήσει με μπουνιά, αντιδρώντας στην απώθηση του παίκτη των «θαλασσί».

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε ενοχλήσεις στο μηρό και δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 13-4 με κάρφωμα του Τζόουνς, 4:24 πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου. Χάρη σε τρίποντο του Μακ, οι νησιώτες μείωσαν σε 17-14, 2:26 πριν το τέλος του δεκαλέπτου, ωστόσο οι Πειραιώτες «έκλεισαν» την περίοδο με σερί 8-0 και απέκτησαν διψήφιο προβάδισμα (27-16).

Με γκολ-φάουλ του Πίτερς ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 32-18, αλλά ο Κολοσσός «απάντησε» με σερί 10-0 και μείωσε 32-28, 6:20 πριν το ημίχρονο. Στη συνέχεια, μάλιστα, με τρίποντο του Ραντλ οι γηπεδούχοι πλησίασαν στον πόντο (37-36) και με λέι απ του Καλαϊτζάκη ισοφάρισαν 41-41, 1:29 για το τέλος του δεκαλέπτου.

Οι «θαλασσί» «έκλεισαν» το πρώτο μέρος μπροστά στο σκορ με 46-43, χάρη στο τρίποντο του Μακ λίγο πριν τη λήξη του χρόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό μηρό και αποχώρησε για τα αποδυτήρια λίγο πριν το ημίχρονο, ενώ άργησε να επιστρέψει για την τρίτη περίοδο όπου γύρισε με δεμένο το ποδι, με αποτέλεσμα τη θέση του στην πεντάδα του Ολυμπιακού να πάρει ο Χολ.

Με καλάθι του Κολοβέρου, 5:44 πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου, ο Κολοσσός μείωσε σε 58-57, ωστόσο στη συνέχεια ο Ολυμπιακός «απάντησε» με σερί 9-0 και ανέκτησε διψήφιο προβάδισμα (67-57), 2:56 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ενώ επέστρεψε στο +14 μετά το 32-18, καθώς «έκλεισε» το δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 77-63.

Λίγο μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου «άναψαν τα αίματα» ανάμεσα σε Πετρόπουλο και Βεζένκοφ, με τον πρώτο να χρεώνεται αντιαθλητικό φάουλ, επειδή έσπρωξε τον Βούλγαρο φόργουορντ, και τον τελευταίο να προσπαθεί να «απαντήσει» ρίχνοντας γροθιά, με αποτέλεσμα να χρεωθεί αντιαθλητικό φάουλ και να αποβληθεί.

Υπήρξε σύρραξη, ωστόσο τα πράγματα ηρέμησαν με την επέμβαση των ψυχραιμότερων, ενώ οι άνθρωποι του Ολυμπιακού κατέθεσαν ένσταση, επειδή δεν αποβλήθηκε και ο Πετρόπουλος. Στη συνέχεια, πάντως, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν ένα άνετο προβάδισμα και πανηγύρισαν τη νίκη με 98-85.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος, Μαρτινάκος, Πολάτογλου.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-27, 46-43, 63-77, 85-98.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Άρης Λυκογιάννης): Γκούντγουιν 4, Ραντλ 26 (7), Καράμπελας 3 (1), Κολοβέρος 7, Μακ 22 (6), Πετρόπουλος, Νίκολς 6, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης 2, Κουρουπάκης 5, Γκαλβανίνι 4, Εϊκιν 6.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόρντ 18 (1), Λαρεντζάκης 4, Βεζένκοφ 23 (1), Παπανικολάου 1, Ντόρσεϊ 15 (3), Πίτερς 10 (1), Χολ 18, Τζόουνς 6, Φουρνιέ 3 (1).