Ολυμπιακός: Έρχεται στην Ελλάδα ο Τζόσεφ – Η ημέρα κι η ώρα άφιξής του
AP Photo/John Raoux
Οnsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 11:00
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Έρχεται στην Ελλάδα ο Τζόσεφ – Η ημέρα κι η ώρα άφιξής του

Ο Κόρι Τζόζεφ αναμένεται στην Ελλάδα τη Δευτέρα (26/01), για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό.

Ο Καναδός γκαρντ βρίσκεται στο τελικό στάδιο των προετοιμασιών για το ταξίδι του.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού αναμένεται να πατήσει σε ελληνικό έδαφος στις 09:00 το πρωί, με πτήση από το Μαϊάμι και ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη.

Ο Τζόσεφ είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό, έχοντας αποσπάσει στο παρελθόν ιδιαίτερα θετικά σχόλια ακόμη και από τον Στεφ Κάρι, ενώ έχει αποκτήσει εμπειρίες από το ελληνικό μπάσκετ μέσα από προηγούμενες αναμετρήσεις με την Εθνική.

Από την πλευρά της, η Μονακό αποχαιρέτησε τον παίκτη, υπογραμμίζοντας πως σεβάστηκε την επιθυμία του να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Με την άφιξή του, ο Καναδός θα ενσωματωθεί άμεσα στο νέο του περιβάλλον, θα γνωρίσει τους συμπαίκτες του και θα τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος θα κρίνει και το πότε ο παίκτης θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».

Ολυμπιακός: Highlights του Κόρι Τζόσεφ



