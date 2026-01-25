Ομάδες

Παναθηναϊκός – Μαρούσι: Εκτός κι ο Γιούρτσεβεν για τον αγώνα της GBL
EUROKINISSI
Onsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 14:16
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – Μαρούσι: Εκτός κι ο Γιούρτσεβεν για τον αγώνα της GBL

Με σύνθεση ανάγκης θα παραταχθεί σε ακόμα ένα ματς ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς εκτός με το Μαρούσι έμεινε κι ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Ο Τούρκος ψηλός ταλαιπωρείται από ίωση κι ως εκ τούτου δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση με την ομάδα των βορείων προαστείων.

Να θυμίσουμε ότι εκτός παραμένει τόσο ο Κέντρικ Ναν, όσο κι ο Τσέντι Όσμαν. Ο Αμερικανός γκαρντ όσο και ο Τούρκος φόργουορντ δεν ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν. Αμφότεροι συνεχίζουν την προσπάθειά τους, ώστε να προλάβουν το εκτός έδρας παιχνίδι στη Γαλλία απέναντι στη Βιλερμπάν (30/1, 21:45).

Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR θα έχει στη διάθεση του πέντε ξένους, για τον αγώνα με το Μαρούσι. Ο λόγος για τους: Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Ρίσον Χολμς, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.


