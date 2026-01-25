Ομάδες

Παναθηναϊκός – Μαρούσι: Ξανά εκτός οι Ναν και Όσμαν | Το… παλεύουν για Βιλερμπάν
INTIME SPORTS
Onsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 12:38
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – Μαρούσι: Ξανά εκτός οι Ναν και Όσμαν | Το… παλεύουν για Βιλερμπάν

Χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Τσέντι Όσμαν θα αγωνιστεί και κόντρα στο Μαρούσι ο Παναθηναϊκός AKTOR, στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Οι δύο παίκτες δεν θα βρίσκονται και πάλι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, καθώς δεν ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν.

Ο Αμερικανός γκαρντ όσο και ο Τούρκος φόργουορντ δεν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι, αλλά αμφότεροι συνεχίζουν την προσπάθειά τους, ώστε να προλάβουν το εκτός έδρας παιχνίδι στη Γαλλία απέναντι στη Βιλερμπάν (30/1, 21:45).

Για το ματς με το Μαρούσι, ο Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του εξάδα ξένων αποτελούμενη από τους Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Ρίσον Χολμς, Όμερ Γιούρτσεβεν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.


