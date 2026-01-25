GBL: Με Μαρούσι ο Παναθηναϊκός, στη Ρόδο ο Ολυμπιακός - Ξεχωριστό ματς για τον Αταμάν στο «T-Center»

INTIME SPORTS

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το Μαρούσι στο «Telekom Center Athens», σε ένα ξεχωριστό ματς που αναμένεται να είναι ιστορικό για τον Εργκιν Αταμάν, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό, στα παιχνίδι που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Οι δύο «αιώνιοι» προέρχονται από τις αναμετρήσεις τους στην έβδομη «διπλή» εβδομάδα της Euroleague.

Ο αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός, μετά της νίκες επί των Μακάμπι Τελ Αβίβ κι Αναντολού Εφές, ταξιδεύει στη Ρόδο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε της Μπασκόνια στο Telekom Center Athens, αλλά ηττήθηκε από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, υποδέχεται το Μαρούσι.

Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens είναι ξεχωριστής σημασίας για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος με θετικό αποτέλεσμα του «τριφυλλιού» θα γίνει ο 2ος σε νίκες προπονητής των «πρασίνων» στα χρόνια του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, θα φτάσει τις 72 και θα ξεπεράσει τον Τσάβι Πασκουάλ. Η κορυφή της σχετικής λίστας, πάντως μοιάζει απρόσιτη, αφού σε αυτήν είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 382 νίκες.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Προμηθέας Π. - Άρης 97-103

Μύκονος - Ηρακλής 83-80

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 67-70

Περιστέρι - Καρδίτσα 82-69

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

13:00 Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

15:45 Παναθηναϊκός - Μαρούσι (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΡΕΠΟ: ΑΕΚ

