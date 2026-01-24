Ομάδες

Παναθηναϊκός: Ένας χρόνος χωρίς τον «Στρατηγό» - Το μήνυμα της ΠΑΕ για τον Μίμη Δομάζο
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 24 Ιανουαρίου 2026, 11:40
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ένας χρόνος χωρίς τον «Στρατηγό» - Το μήνυμα της ΠΑΕ για τον Μίμη Δομάζο

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Μίμη Δομάζου, μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού.

Ο θρυλικός «Στρατηγός» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας θλίψη όχι μόνο στην οικογένεια του «τριφυλλιού», αλλά και σε ολόκληρο τον φίλαθλο κόσμο της χώρας. Η απώλειά του άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μεγαλύτερες στιγμές του συλλόγου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του, ο Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του Μίμη Δομάζου με σχετική ανάρτηση, στην οποία αναφέρεται: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο Στρατηγός μας».

Ένα μήνυμα που αποτυπώνει τον σεβασμό και την αγάπη που συνεχίζει να συνοδεύει τον μεγάλο αρχηγό, ο οποίος θα παραμείνει για πάντα σύμβολο του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου.



