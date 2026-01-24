Παναθηναϊκός: Ένας χρόνος χωρίς τον «Στρατηγό» - Το μήνυμα της ΠΑΕ για τον Μίμη Δομάζο

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Μίμη Δομάζου, μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού.

Ο θρυλικός «Στρατηγός» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας θλίψη όχι μόνο στην οικογένεια του «τριφυλλιού», αλλά και σε ολόκληρο τον φίλαθλο κόσμο της χώρας. Η απώλειά του άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μεγαλύτερες στιγμές του συλλόγου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του, ο Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του Μίμη Δομάζου με σχετική ανάρτηση, στην οποία αναφέρεται: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο Στρατηγός μας».

Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο Στρατηγός μας ? pic.twitter.com/GTF1aMpDJo — Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 24, 2026

Ένα μήνυμα που αποτυπώνει τον σεβασμό και την αγάπη που συνεχίζει να συνοδεύει τον μεγάλο αρχηγό, ο οποίος θα παραμείνει για πάντα σύμβολο του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου.