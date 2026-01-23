Ομάδες

ΑΕΚ στους φιλάθλους της: «Προστατεύουμε την ομάδα και την έδρα μας»
Onsports Team 23 Ιανουαρίου 2026, 18:13
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ στους φιλάθλους της: «Προστατεύουμε την ομάδα και την έδρα μας»

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ για τον κόσμο της, ενόψει του αγώνα με τον Asteras Aktor στην Τρίπολη, όπου θα είναι έντονη η παρουσία των φίλων της Ένωσης.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Όπως είναι γνωστό, για τον αυριανό (24/1, 19.30) εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας στην Τρίπολη με τον Asteras Aktor, έχουν παραχωρηθεί θύρες για την κάλυψη των αναγκών των φιλάθλων της ομάδας μας.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που θα βρεθούν στο γήπεδο, πρέπει να έχουν υπ' όψιν πως οι προϋποθέσεις από πλευράς μέτρων ασφαλείας είναι ακριβώς οι ίδιες με τους εντός έδρας αγώνες μας. Είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα και να προστατευθεί η ομάδα και το Σπίτι Μας, ενόψει της συνέχειας στο πρωτάθλημα.

Όχι αντικείμενα, όχι καπνογόνα, φωτοβολίδες, κροτίδες. Πνεύμα συνεργασίας με τις αρχές ασφαλείας και τους υπεύθυνους του γηπέδου. Η μαζική παρουσία των φιλάθλων μας φέτος σε Ηράκλειο, Λάρισα, Λιβαδειά χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα, δείχνει το δρόμο και για την Τρίπολη.

Ενισχύουμε την προσπάθεια των παικτών και του προπονητή μας, προστατεύουμε την ομάδα και την έδρα μας».



