Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: Την πρόδωσε το άγχος και η αστοχία, στο μικρό τελικό η Εθνική πόλο

Onsports Team

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχασε την ευκαιρία να περάσει στον τελικό γνωρίζοντας την ήττα στο Βελιγράδι από τους Ούγγρους – Το χάλκινο μετάλλιο ο στόχος που απέμεινε.

Ούτε τώρα η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Βελιγράδι η «γαλανόλευκη» παρουσιάστηκε αγχωμένη και χωρίς λύσεις στην εξαιρετική άμυνα των Ούγγρων. Έτσι ηττήθηκε 15-12 και περιορίζεται στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, όπου και θα διεκδικήσει το πρώτο μετάλλιο της ιστορίας της στη διοργάνωση.

Οι Ούγγροι που είναι η πιο επιτυχημένη Εθνική στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αντέδρασαν άμεσα στο ελληνικό προβάδισμα δύο τερμάτων στην αρχή του αγώνα. Πήραν κεφάλι στο σκορ στις αρχές του τρίτου οκταλέπτου και δεν το έχασαν ποτέ.

Η Εθνική δεν βρήκε λύσεις στον παίκτη παραπάνω, ενώ οι Ούγγροι ήταν σχεδόν άψογοι σε αυτές τις ευκαιρίες. Παράλληλα το άγχος κυρίευε την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, καθώς οι αντίπαλοι ήταν εξαιρετικοί στην άμυνα και ειδικά στα μπλοκ. Έτσι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό, με την Ελλάδα να περιορίζεται στον αγώνα της 3ης θέσης όπου θα κοντραριστεί με τον ηττημένο του Σερβία – Ιταλία.

Η Εθνική μας πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στις αρχές του ημιτελικού (3-1 και 5-3). Οι Ούγγροι αντιδρούσαν και έφερναν το ματς στην ισορροπία, εκμεταλλευόμενοι κυρίως τον παίκτη παραπάνω. Ο αγώνας πήγαινε διαρκώς σε αυτό το μοτίβο μέχρι το τέλος του δεύτερου οκταλέπτου που βρήκε τις δύο ομάδες στο 8-8.

Οι Ούγγροι προηγήθηκαν πρώτη φορά στο 9-8 στις αρχές του τρίτου οκταλέπτου, πάλι με παίκτη παραπάνω. Το σερί τους έφτασε στο 11-8, με την Ελλάδα να σκοράρει στα 2:49’’ πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Η Εθνική μείωσε σε 11-10, αλλά οι Ούγγροι σκόραραν ξανά με παίκτη παραπάνω για το 12-10 που ήταν σκορ τρίτης περιόδου.

Ένα κερδισμένο Challenge των Ούγγρων έφερε το 13-10 (θεωρήθηκε πως η μπάλα ήταν εντός εστίας σε απόκρουση του Έλληνα τερματοφύλακα) υπέρ τους, στα 4:50’’ πριν το τέλος του αγώνα. Μπαίνοντας στο τελευταίο τετράλεπτο ο Νάγκι έκανε το 14-10 δίνοντας προβάδισμα νίκης στους Ούγγρους, ξανά σε παίκτη παραπάνω. Η Εθνική μας δεν μπορούσε να σκοράρει με τίποτα, καθώς και η ψυχολογία ήταν εναντίον της. Στο 1:41’’ ήρθε η μείωση σε 14-11 με το πρώτο γαλανόλευκο τέρμα στο τελευταίο οκτάλεπτο. Ο Αργυρόπουλος στα 44’’ μείωσε σε 14-12. Η… χαριστική βολή ήρθε στα 20’’ με τους Ούγγρους να διαμορφώνουν το 15-12.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 3, Νικολαϊδης, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Ανγκιαλ, Μάνχερτς 4, Ακος Νάγκι 2, Βίντσε Βίγκβαρι, Ανταμ Νάγκι 2, Φέκετε, Τάτραϊ 1, Κόβατς, Βέντελ Βίγκβαρι 3, Γιάνσικ 1, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1, Βάργκα 1