Εθνική Πόλο: Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου στο Βελιγράδι
Onsports Team 23 Ιανουαρίου 2026, 19:05
Οι Έλληνες πολίστες πριν τον ημιτελικό με την Ουγγαρία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καμάρωσαν και γεμάτοι περηφάνια έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο.

Η Εθνική ομάδα της υδατοσφαίρισης κοντράρεται με την Ουγγαρία για τον πρώτο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ μετάλλιο στη διοργάνωση και αντιμετωπίζει την πιο επιτυχημένη χώρα του θεσμού.

Πριν το πρώτο σπριντ στην πισίνα, οι διεθνείς έψαλλαν γεμάτοι περηφάνια τον Εθνικό Ύμνο.

Ο αρχηγός της Εθνικής, Ντίνος Γενηδουνιάς, έκανε ομιλία στους συμπαίκτες του πριν αρχίσει ο ημιτελικός:

 



Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: Την πρόδωσε το άγχος και η αστοχία, στο μικρό τελικό η Εθνική πόλο
55 λεπτά πριν Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: Την πρόδωσε το άγχος και η αστοχία, στο μικρό τελικό η Εθνική πόλο
