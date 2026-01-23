Ομάδες

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας με τον Γιώργο Νίκα
Onsports Team 23 Ιανουαρίου 2026, 17:03
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Έλληνας μέσος δεν μπόρεσε να βρει ρόλο στο «τριφύλλι» και αποχώρησε από την ομάδα όπως επισημοποίησε η ΠΑΕ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της παρουσίας του Γιώργου Νίκα στο «τριφύλλι» και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο μέλλον της καριέρας του.

Η ανακοίνωση:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Νίκα.

Ο Γιώργος αποκτήθηκε το 2023 από τον Λεβαδειακό, παραμένοντας εκεί μία σεζόν υπό τη μορφή δανεισμού. Στον 1,5 χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 9 συμμετοχές.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».



