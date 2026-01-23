Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Χωρίς Γκατσίνοβιτς κόντρα στον Αστέρα
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 11:46
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Χωρίς Γκατσίνοβιτς κόντρα στον Αστέρα

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σέρβο παίκτη για την αναμέτρηση της Τρίπολης, μιας και ο Γκατσίνοβιτς έχει συμπληρώσει κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του. 

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη.

Δεν θα ταξιδέψει στην Τρίπολη ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ το Σάββατο (24/1, 19:30) με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες και αποφασίστηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς να εκτίσει στο αυριανό ματς την ποινή του, προκειμένου να είναι διαθέσιμος στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Χωρίς Πιρόλα και Ορτέγκα κόντρα στον Βόλο - Σαρωτικές αλλαγές από Μεντιλίμπαρ
13 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Χωρίς Πιρόλα και Ορτέγκα κόντρα στον Βόλο - Σαρωτικές αλλαγές από Μεντιλίμπαρ
ΣΠΟΡ
AEK: Ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει οικονομική βοήθεια στο χάντμπολ
20 λεπτά πριν AEK: Ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει οικονομική βοήθεια στο χάντμπολ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η απορία πρώην κόουτς Ολυμπιακού: «8.000 Παναθηναϊκοί τη μια μέρα, 50 Ολυμπιακοί την άλλη; Γιατί;»
23 λεπτά πριν Η απορία πρώην κόουτς Ολυμπιακού: «8.000 Παναθηναϊκοί τη μια μέρα, 50 Ολυμπιακοί την άλλη; Γιατί;»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Μήνυμα αντεπίθεσης μετά τη Μακάμπι - «Ψηλά το κεφάλι, δεν υποχωρούμε ποτέ»
55 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Μήνυμα αντεπίθεσης μετά τη Μακάμπι - «Ψηλά το κεφάλι, δεν υποχωρούμε ποτέ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved