Δεν θα ταξιδέψει στην Τρίπολη ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ το Σάββατο (24/1, 19:30) με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες και αποφασίστηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς να εκτίσει στο αυριανό ματς την ποινή του, προκειμένου να είναι διαθέσιμος στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια.
ΑΕΚ: Χωρίς Γκατσίνοβιτς κόντρα στον Αστέρα
