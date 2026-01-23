Ομάδες

Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 11:58
BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες του Σαββατοκύριακου για το ελληνικό πρωτάθλημα. 

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoixiaman Greek Basketball League.

Αναλυτικά οι διαιτητές:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Άρης Betsson Τσαρούχα-Σκανδαλάκης-Αγγελής (Σπυρόπουλος)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Ηρακλής Μαρινάκης-Μαγκλογιάννης-Χριστινάκης (Μωϋσιάδης)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-ΠΑΟΚ Πιτσίλκας-Κατραχούρας-Μηλαπίδης (Παυλόπουλος)

Ανδ. Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Αγραφιώτης-Χατζημπαλίδης-Αναστασιάδης Β. (Διμπινούδης)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Καλλιθέας 13.00 Κολοσσός H Hotels Collection-Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Μαρτινάκος-Πολάτογλου (Βιτζηλαίος)

Telekom Athens Center 15.45 Παναθηναϊκός AKTOR-Μαρούσι Chery Συμεωνίδης-Τσάνταλη-Αθανασιάδης Αθ. (Κουλούρης)

 


