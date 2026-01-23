Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής

Αναλυτικά οι διαιτητές:
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Άρης Betsson Τσαρούχα-Σκανδαλάκης-Αγγελής (Σπυρόπουλος)
Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Ηρακλής Μαρινάκης-Μαγκλογιάννης-Χριστινάκης (Μωϋσιάδης)
Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-ΠΑΟΚ Πιτσίλκας-Κατραχούρας-Μηλαπίδης (Παυλόπουλος)
Ανδ. Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Αγραφιώτης-Χατζημπαλίδης-Αναστασιάδης Β. (Διμπινούδης)
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Καλλιθέας 13.00 Κολοσσός H Hotels Collection-Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Μαρτινάκος-Πολάτογλου (Βιτζηλαίος)
Telekom Athens Center 15.45 Παναθηναϊκός AKTOR-Μαρούσι Chery Συμεωνίδης-Τσάνταλη-Αθανασιάδης Αθ. (Κουλούρης)