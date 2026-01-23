Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ξέσπασμα Λεσόρ: «Κανείς δεν μπορεί να δώσει ημερομηνία για την επιστροφή μου»
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 12:45
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ξέσπασμα Λεσόρ: «Κανείς δεν μπορεί να δώσει ημερομηνία για την επιστροφή μου»

Ο Ματίας Λεσόρ, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, σχολίασε τις πληροφορίες για προσπάθεια επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Θέση για τις πληροφορίες που θέλουν τον Ματίας Λεσόρ να κάνει προσπάθεια να μπει σε πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων, ώστε σταδιακά να επανέλθει στη δράση, πήρε ο Γάλλος σέντερ.  

«Σταματήστε να λέτε ψέματα σε αυτούς τους ανθρώπους και σταματήστε να τραβάτε την προσοχή στην υπόθεσή μου. Το μόνο που θέλω είναι να κάνω την αποθεραπεία μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ.

Μια και καλή: όποιος δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα. Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής, κανένας γυμναστής — ούτε καν εγώ — δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψω», ανέφερε ο Γάλλος σέντερ σε ανάρτησή του στο Χ.

Δείτε την ανάρτησή του:



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Χωρίς Πιρόλα και Ορτέγκα κόντρα στον Βόλο - Σαρωτικές αλλαγές από Μεντιλίμπαρ
12 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Χωρίς Πιρόλα και Ορτέγκα κόντρα στον Βόλο - Σαρωτικές αλλαγές από Μεντιλίμπαρ
ΣΠΟΡ
AEK: Ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει οικονομική βοήθεια στο χάντμπολ
19 λεπτά πριν AEK: Ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει οικονομική βοήθεια στο χάντμπολ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η απορία πρώην κόουτς Ολυμπιακού: «8.000 Παναθηναϊκοί τη μια μέρα, 50 Ολυμπιακοί την άλλη; Γιατί;»
22 λεπτά πριν Η απορία πρώην κόουτς Ολυμπιακού: «8.000 Παναθηναϊκοί τη μια μέρα, 50 Ολυμπιακοί την άλλη; Γιατί;»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Μήνυμα αντεπίθεσης μετά τη Μακάμπι - «Ψηλά το κεφάλι, δεν υποχωρούμε ποτέ»
55 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Μήνυμα αντεπίθεσης μετά τη Μακάμπι - «Ψηλά το κεφάλι, δεν υποχωρούμε ποτέ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved