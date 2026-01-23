Ξέσπασμα Λεσόρ: «Κανείς δεν μπορεί να δώσει ημερομηνία για την επιστροφή μου»
Ο Ματίας Λεσόρ, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, σχολίασε τις πληροφορίες για προσπάθεια επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.
Θέση για τις πληροφορίες που θέλουν τον Ματίας Λεσόρ να κάνει προσπάθεια να μπει σε πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων, ώστε σταδιακά να επανέλθει στη δράση, πήρε ο Γάλλος σέντερ.
«Σταματήστε να λέτε ψέματα σε αυτούς τους ανθρώπους και σταματήστε να τραβάτε την προσοχή στην υπόθεσή μου. Το μόνο που θέλω είναι να κάνω την αποθεραπεία μου ήρεμα και να επιστρέψω στο μπάσκετ.
Μια και καλή: όποιος δίνει ημερομηνία για την επιστροφή μου λέει ψέματα. Κανένας γιατρός, κανένας δημοσιογράφος, κανένας προπονητής, κανένας γυμναστής — ούτε καν εγώ — δεν μπορεί να δώσει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα επιστρέψω», ανέφερε ο Γάλλος σέντερ σε ανάρτησή του στο Χ.
Δείτε την ανάρτησή του:
Stop lying to these ppl man stop bringing attention to my case. I just want to do my rehab in peace and get back to hoop! Once for all ANYONE who gives a date for my return is lying no doctor no journalist no coach no trainer (not even me) can give an accurate date for my return. https://t.co/hDJNKTlJcJ— Mathias Lessort (@ThiasLsf) January 23, 2026