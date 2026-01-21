Ομάδες

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Άλεξ Κραλ στο «τριφύλλι»
Onsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 20:01
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Άλεξ Κραλ στο «τριφύλλι»

Ο Τσέχος μέσος είναι κοντά στην μετακίνησή του στους «πράσινους», για να ενισχύσει άμεσα τη μεσαία γραμμή.

Ο Άλεξ Κραλ είναι ο μέσος που έχει ξεχωρίσει ο Ράφα Μπενίτεθ εδώ και καιρό. Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαπραγματεύσεις με την Ουνιόν Βερολίνου, για την απόκτηση του Τσέχου διεθνούς άσου. Η οποία όπως φαίνεται είναι κοντά.

Αρχικά οι Γερμανοί είχαν σημαντικές απαιτήσεις για έναν παίκτη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν και το deal είναι κοντά.

Με τον ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει συμφωνήσει κι έτσι μόλις υπάρξει το «ΟΚ» από τις διαπραγματεύσεις των ομάδων, θα μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στην Ελλάδα και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.



