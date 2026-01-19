Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στο Κορωπί από φίλους της ομάδας
Onsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 01:33
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στο Κορωπί από φίλους της ομάδας

Η βαριά ήττα από την ΑΕΚ απογοήτευσε τον κόσμο των «πράσινων» που πήγε στο προπονητικό κέντρο και αποδοκίμασε κατά την επιστροφή της αποστολής.

Το 4-0 από την ΑΕΚ, είναι η μεγαλύτερη ήττα του Παναθηναϊκού από την Ένωση από καταβολής Α’ Εθνικής (1959-60). Αποτέλεσμα… βαρύ και ασήκωτο για το «τριφύλλι», πέρα απ’ το βαθμολογικό πρόβλημα που δημιουργεί.

Η απογοήτευση είναι μεγάλη και αυτό φάνηκε από την αντίδραση μερίδας οπαδών του Παναθηναϊκού. Οι οποίοι πήγαν στο Κορωπί όπου βρίσκεται το προπονητικό κέντρο του «τριφυλλιού» και περίμεναν την αποστολή να επιστρέψει από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες, χωρίς να συμβεί το παραμικρό και να ξεφύγει η κατάσταση. Οι οπαδοί αποχώρησαν λίγη ώρα μετά, με τους ποδοσφαιριστές να ακολουθούν. Την Δευτέρα ενώ ήταν προγραμματισμένο ρεπό, θα γίνει κανονικά προπόνηση μετά από απόφαση του Ράφα Μπενίτεθ.

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

Μπενίτεθ: «Είμαστε απογοητευμένοι – Δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε»

Μπενίτεθ: «Είμαστε απογοητευμένοι – Δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε»
SUPER LEAGUE

AEK - Παναθηναϊκός: Το καρέ τερμάτων του Γιόβιτς στο ντέρμπι (video)

AEK - Παναθηναϊκός: Το καρέ τερμάτων του Γιόβιτς στο ντέρμπι (video)
SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Με κασκόλ της ομάδας στην OPAP Arena ο Αντίνο - Μαζί του και ο Αλαφούζος (vid)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Με κασκόλ της ομάδας στην OPAP Arena ο Αντίνο - Μαζί του και ο Αλαφούζος (vid)

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης: Απογοητευμένοι οι παίκτες από τις αποδοκιμασίες
1 ώρα πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Απογοητευμένοι οι παίκτες από τις αποδοκιμασίες
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στο Κορωπί από φίλους της ομάδας
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στο Κορωπί από φίλους της ομάδας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό
4 ώρες πριν Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
4 ώρες πριν Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved