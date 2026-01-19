Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες στο Κορωπί από φίλους της ομάδας

Onsports Team

Η βαριά ήττα από την ΑΕΚ απογοήτευσε τον κόσμο των «πράσινων» που πήγε στο προπονητικό κέντρο και αποδοκίμασε κατά την επιστροφή της αποστολής.

Το 4-0 από την ΑΕΚ, είναι η μεγαλύτερη ήττα του Παναθηναϊκού από την Ένωση από καταβολής Α’ Εθνικής (1959-60). Αποτέλεσμα… βαρύ και ασήκωτο για το «τριφύλλι», πέρα απ’ το βαθμολογικό πρόβλημα που δημιουργεί.

Η απογοήτευση είναι μεγάλη και αυτό φάνηκε από την αντίδραση μερίδας οπαδών του Παναθηναϊκού. Οι οποίοι πήγαν στο Κορωπί όπου βρίσκεται το προπονητικό κέντρο του «τριφυλλιού» και περίμεναν την αποστολή να επιστρέψει από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες, χωρίς να συμβεί το παραμικρό και να ξεφύγει η κατάσταση. Οι οπαδοί αποχώρησαν λίγη ώρα μετά, με τους ποδοσφαιριστές να ακολουθούν. Την Δευτέρα ενώ ήταν προγραμματισμένο ρεπό, θα γίνει κανονικά προπόνηση μετά από απόφαση του Ράφα Μπενίτεθ.