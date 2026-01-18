ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Με κασκόλ της ομάδας στην OPAP Arena ο Αντίνο - Μαζί του και ο Αλαφούζος (vid)

Οnsports Team

Ο Σαντίνο Αντίνο με το που πάτησε στην Ελλάδα πήγε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να δει το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός , μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Ο 20χρονος Αργεντινός αφίχθη το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) στην Ελλάδα και δεν έχασε χρόνο.

Πήγε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να δει από κοντά τη νέα του ομάδα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Μάλιστα, ο Αντίνο φορούσε και κασκόλ του Παναθηναϊκού, ενώ μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, μαζί του ήταν και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος.

