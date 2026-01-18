Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, στο -6 από την τετράδα ο Παναθηναϊκός

Οnsports Team

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός για την 17η αγωνιστική.

Η ΑΕΚ ήταν θριαμβεύτρια στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας 4-0 με ισάριθμα γκολ του Λούκα Γιόβιτς και βρέθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Μαζί της και ο ΠΑΟΚ, που νωρίτερα είχε επικράτησει 3-0 του ΟΦΗ στην Τούμπα, χάρη σε εκπληκτική εμφάνιση του 19χρονου Δημήτρη Χατσίδη.

Οι δύο Δικέφαλοι εκμεταλλεύτηκαν την αναβολή που πήρε ο Ολυμπιακός για το ματς με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, λόγω της επικείμενης αναμέτρησης με τη Λεβερκούζεν για το Champions League.

Μεγάλος χαμένος της 17ης αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρέμεινε στο -6 από την τετράδα και συγκεκριμένα από τον Λεβαδειακό, ο οποίος αγωνίζεται τη Δευτέρα (19/1) στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό.

Τα αποτελέσματα (17η αγωνιστική)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)

Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ

Η βαθμολογία (17η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 41

2. ΑΕΚ 41

3. Ολυμπιακός 39

4. Λεβαδειακός 31

-------------------------------------

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15

11. Αστέρας AKTOR 13

12.ΑΕΛ Novibet 13

13. Ατρόμητος 13

14. Πανσερραϊκός 8

* Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναιτωλικός, Λεβαδειακός, Βόλος, Ατρομήτος, Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος (5μμ)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (7.30μμ)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (8μμ)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (4μμ)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (5.30μμ)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΟΛΗ