Άρης: Η ενδεκάδα για το ματς με την ΑΕΛ
Onsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 16:56
SUPER LEAGUE

Άρης: Η ενδεκάδα για το ματς με την ΑΕΛ

Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το αρχικό σχήμα του αγώνα στην Θεσσαλική πόλη για την Super League.

Μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, ο Άρης έχει τεράστιο «πρέπει» στο πρωτάθλημα, προκειμένου να φτάσει πιο κοντά στην 5η θέση και να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή του έξοδο μέσω της Super League.

Το εκτός έδρας ματς με την Λάρισα είναι κρίσιμο και ίσως φέρει εξελίξεις στους Θεσσαλονικείς. Ο Μανόλο Χιμένεθ επιλέγει για το ματς αυτό, τον Διούδη κάτω απ’ τα δοκάρια.

Σούντμπεργκ και Φαμπιάνο στα στόπερ, Φαντικά και Τεχέρο στα άκρα της άμυνας. Γαλανόπουλος, Μόντσου, οι δύο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Παναγίδη σε πιο ελεύθερο ρόλο. Πέρεθ και Ντούντου στα «φτερά» με τον Μορόν στην κορυφή της επίθεσης.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Γένσεν, ο οποίος ανέβασε πυρετό. 

 



