ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR 69-74: Νέες τάσεις... αυτοκτονίας από τον Παναθηναϊκό αλλά έμεινε ζωντανός

Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος διέσυρε τον ΠΑΟΚ και στην επανάληψη έδειξε και πάλι τις "αυτοκτονικές" του τάσεις, αλλά στο τέλος γλίτωσε το κάζο και επικράτησε του "Δικεφάλου" με 69-74 σηκειώνοντας την 12η συνεχόμενη νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός, των πολλών αγωνιστικών προβλημάτων, για ένα ακόμα ματς έβγαλε πάνω στο παρκέ... τάσεις αυτοκτονίας καθώς μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, έδωσε τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να επιστρέψει από το -21 και να διεκδικήσει την νίκη μέχρι την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά στο τέλος "μίλησε" η εμπειρία και η ψυχραιμία των Σλούκα, Χολμς και Όσμαν και ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη με 74-69, παραμένοντας "ζωντανός" στο κυνήγι της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Εξαιρετικός Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα

Πολύ κακό το ξεκίνημα της αναμέτρησης και για τις δύο ομάδες, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο και να πηγαίνουν σε λάθος επιθετικές επιλογές. 2:30 από την έναρξη του παιχνιδιού ο Τσέντι Όσμαν με γκολ-φάουλ έκανε το 2-5 για την ομάδα του, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να τρέξει αλλά μην το κάνει με σωστές προϋποθέσεις. Την ίδια στιγμή και ο ΠΑΟΚ δε μπορούσε να βρει τον τρόπο να “χτυπήσει” σωστά την άμυνα του Παναθηναϊκού με ένα τρίποντο του Γκραντ και τελείωμα του Χουάντσο από το χαμηλό ποστ να διαμορφώνουν το 4-10 με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα.

Ο Τολιόπουλος αστόχησε σε μια ελεύθερη βολή έπειτα από τεχνική ποινή στον Γιούρι Ζντοβτς και αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους του ΠΑΟΚ, στη συνέχεια όμως με πέντε δικούς του πόντους και ένα απίστευτο γκολ-φάουλ από τον ορεξάτο Τσέντι Όσμαν, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 4-18, 3:23 πριν το τέλος της περιόδου. Είναι χαρακτηριστικό πως οι παίκτες του Ζντοβιτς δεν μπορούσαν να σκοράρουν ούτε με… αίτηση, έχοντας μέχρι εκείνη τη στιγμή 1/5 δίποντα και 0/6 τρίποντα, μόλις δηλαδή 1/11 εντός πεδιάς. Ο Παναθηναϊκός είχε επιβάλλει πλήρως το ρυθμό του χάρη στην πολύ καλή απόδοση των Τολιόπουλου και Γκραντ, με τη διαφορά να φτάνει και τους 19 πόντους, 6-25. Ο Μέλβιν προσπάθησε να με 5 συνεχόμενους πόντους να βοηθήσει την ομάδα του, κάτι όμως που δε μπόρεσε να κάνει ο Ζντοβιτς ο οποίος έκανε σαν… τρελός από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Σλοβένο τεχνικό να δέχεται δεύτερη τεχνική ποινή στην λήξη του πρώτου δεκαλέπτου και να παίρνει τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Όσο υπερβολικό και αν ακούγεται σε κάποιους ο Παναθηναϊκός με το 9-28 του πρώτου δεκαλέπτου είχε “καθαρίσει” το παιχνίδι. Οι “πράσινοι”, παρά τα πολλά αγωνιστικά τους προβλήματα, είχαν επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό τους και την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ έμοιαζε ανίκανος να αντιδράσει. Ο Αταμάν προσπαθούσε να κρατήσει φρέσκια την ομάδα του, με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να δίνει πολλές λύσεις στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Με πολύ ενέργεια στην άμυνα, αλλά και με δύο στα δύο τρίποντα στην επίθεση ο Έλληνας παίκτης ήταν αυτός που ουσιαστικά διαμόρφωσε το 19-39, τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους.

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός έδειξε να πατάει λίγο το πόδι του στο… φρένο, έχοντας ένα πολύ γερό μαξιλαράκι ασφαλείας και ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 21 πόντους, δια χειρός Ομέρ Γιούρτσεβεν, με τους γηπεδούχους να… παλεύουν για να τη ρίξουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με σκορ 27-43.

Επιμέρους 31-12 και μπροστά ο ΠΑΟΚ

Με την επανέναρξη της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αλλάξει τα δεδομένα και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι περνούσαν συνεχώς την μπάλα στον Μουρ, ο οποίος έκανε πολύ καλή δουλειά και την ίδια στιγμή ο Αταμάν τα είχε με την οργάνωση του παιχνιδιού της ομάδας του τραβώντας στον πάγκο τον Τολιόπουλο και επαναφέροντας τον Σλούκα. Ο Μπέβερλι με τρίποντο έριξε τη διαφορά στους 11 πόντους, 34-45, αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα από το χέρι του Τζέριαν Γκραντ ο οποίος με τρίποντο και φάουλ έκανε το 34-49. Ο ΠΑΟΚ προσπαθούν συνεχώς και με δύο συνεχόμενα τρίποντα από Περσίδι και Ντίμσα η διαφορά έπεσε στους 8 πόντους, 43-51 και ξαναμπήκε στο ματς. Ο Μπέβερλι μάλιστα με καλάθι μπροστά στον Σορτς έκανε το 45-51, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Με τον Λιθουανό να συνεχίζει να εκτελεί ο ΠΑΟΚ έφτασε το σερί του 12-0 και ουσιαστικά μπήκε και πάλι στο ματς. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε με προσωπικές φάσεις να βρει τις λύσεις ο ΠΑΟΚ κυκλοφορούσε καλύτερα τη μπάλα έψαχνε καλύτερες επιλογές και με εντυπωσιακό κάρφωμα του Μέλβιν και μία βολή που κέρδισε από τον Σαμοντούρβ το σκορ έγινε 50-53. Σα να μην έφτανε μόνο αυτό για τον Παναθηναϊκό στα 100 δεύτερα για το τέλος της περιόδου το σκορ έγινε 55-55 από γκολ-φάουλ του Μουρ και ο Μπέρβερλι με τρίποντο στο τέλος του δεκαλέπτου έκανε το 58-55, δίνοντας προβάδισμα στον ΠΑΟΚ.

Πάλεψε μέχρι τέλους ο ΠΑΟΚ, "καθάρισε" ο Σλούκας

Πολύ καλύτερο το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στην τέταρτη και τελευταία περίοδο με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός τα είχε… χαμένα. Οι “ασπρόμαυροι” πέρασαν μπροστά με 62-57, παίρνοντας διαφορά πέντε πόντων, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει τρόπο να επανέλθει. Αρχικά ο Χολμς και εν συνεχεία ο Όσμαν στον αιφνιδιασμό έκαναν σερί 0-4 και μείωσαν σε 62-61, επτά λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να βρίσκει και πάλι τον εαυτό του και με 4 ακόμα πόντους… καρμπόν, δύο από Χολμς και δύο ακόμα από τον Όσμαν και πάλι στο ανοικτό γήπεδο το σκορ έγινε 62-65 για τον Παναθηναϊκό, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο τελευταίο τρίλεπτου του αγώνα με 4 πόντους διαφορά έπειτα από καλάθι του Χολμς, 64-68, με τον σέντερ του “τριφυλλιού” να βγάζει δύο πολύ καλές άμυνες και να διατηρεί τα ηνία στα χέρια της ομάδας του. Μετά από διαδοχικές λάθος επιθέσεις ο Σλούκας το πήρε πάνω του και 84 δεύτερα πριν το τέλος έδωσε προβάδισμα 6 πόντων, 74-80, στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να δίνει… ζωή στον ΠΑΟΚ, ο Μπέβερλι μείωσε σε 66-70 και ένα ακόμα λάθος των “πράσινων” έδωσε δύο βολές στον Μουρ, 25 δευτερόλεπτα προ το τέλος της αναμέτρησης. Με 1/2 βολές έκανε το 67-70 και όλα ήταν ανοιχτά. Ο Σλούκας όμως με την ψυχραιμία του έδωσε την νίκη με 69-74 στον Παναθηναϊκό.

Τα Δεκάλεπτα: 9-28, 27-43, 58-55, 69-74

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης