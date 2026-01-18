Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο
Στο μηδέν έμεινε η ομάδα της Νέας Σμύρνης, ενώ οι Μεσσήνιοι πέρασαν νικηφόρα από την έδρα του Παναργειακού και ξέφυγαν κι άλλο στη βαθμολογία.
Η 17η αγωνιστική του Α’ ομίλου της Super League 2, πιστοποίησε πως η Καλαμάτα είναι το φαβορί για την άνοδο. Η ομάδα από την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας επικράτησε στην έδρα του Παναργειακού, την ώρα που Πανιώνιος και Ελλάς Σύρου έμειναν στο 0-0 με αποτέλεσμα να αυξηθεί η διαφορά στους 7 βαθμούς.
Αυτή ήταν η 10η σερί νίκη της «μαύρης θύελλας» που σκόραρε από μία φορά σε κάθε ημίχρονο, είχε και δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Μιράντα και έφτασε τους 47 βαθμούς.
Ο δεύτερος Πανιώνιος είχε σημαντική απώλεια στην έδρα του, μένοντας στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου. Οι «κυανέρυθροι» στάθηκαν άτυχοι, καθώς είχαν δύο δοκάρια, στο 1ο λεπτό (σουτ Ζαφείρη) και στο 51’ (σέντρα Βενάρδου).
SUPER LEAGUE 2 - Β' ΟΜΙΛΟΣ - 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παναργειακός – Καλαμάτα 0-2
Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0
Χανιά – Αιγάλεω ΑΟ 1-3
ΓΣ Μαρκό – Athens Kallithea FC 0-1
Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα 47
2. Πανιώνιος 40
3. ΓΣ Μαρκό 28
4. Athens Kallithea 25
5. Ολυμπιακός Β΄ 24
6. Ελλάς Σύρου 24
7. Αιγάλεω 17
8. Ηλιούπολη 14
9. Χανιά 12
10. Παναργειακός 5