Μπάσκετ Γυναικών: Δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πρωτέα

Onsports Team

Οι «πράσινες» με το μυαλό στην Ευρώπη δυσκολεύτηκαν απέναντι στην ομάδα του Πρωτέα και τελικά επικράτησαν στο τέλος με 83-79.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον Πρωτέα Βούλας. Η αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική της Α1 γυναικών, εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι, λόγω της μαχητικότητας των φιλοξενούμενων (είχαν πάει στην παράταση και το ματς με τον Ολυμπιακό), αλλά και της κούρασης των «πράσινων». Τελικά το «τριφύλλι» επικράτησε 83-79.

Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη αυτή έχει πλέον 12-1 ρεκόρ, ενώ ο Πρωτέας υποχώρησε στο 5-8. Η Φιτζέραλντ με 26 πόντους, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, ήταν η κορυφαία για τις νικήτριες. Την ακολούθησε η Μπράουν με 17 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Η Πρινς είχε 15 πόντους, 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 μπλοκ, ενώ η Σπανού μέτρησε 17 πόντους, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Για τον Πρωτέα, κορυφαία ήταν η Γιένσεν με 28 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η Μέιλι είχε 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ διψήφια ήταν και η Αναστασοπούλου με 10 πόντους, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Τα δεκάλεπτα: 29-13, 46-39, 63-62, 83-79

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 88-80

Ολυμπιακός-Παναθλητικός 76-67

Αμύντας-Πανσερραϊκός 54-79

Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας 83-79

Ιωνία-Αθηναϊκός 59-64

ΡΕΠΟ: Ανόρθωση Βόλου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αθηναϊκός 25

Παναθηναϊκός 25

Ολυμπιακός 22 -12αγ.

Πανσερραϊκός 21

ΠΑΣ Γιάννινα 19

Πρωτέας Βούλας 18

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 18

Παναθλητικός 17 -12αγ.

ΠΑΟΚ 17

Αμύντας 15

Ανόρθωση Βόλου 13 -12αγ.