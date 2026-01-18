Ομάδες

Αταμάν: «Δε ξέρω τι να κάνω με κάποιους παίκτες»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 18 Ιανουαρίου 2026, 18:29
BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Δε ξέρω τι να κάνω με κάποιους παίκτες»

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έρκυψε τη δυσφορία του, μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, για την απόδοση κάποιων παικτών οι οποίοι δε δίνουν τίποτα στην ομάδα. 

Εμφανώς προβληματισμένος από την εικόνα κάποιων παικτών του ήταν ο Εργκίν Αταμάν αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος τεχνικός ήταν ικανοποιημένος από την νίκη της ομάδας του αλλά ξεκαθάρισε ότι κάποιοι παίκτες πρέπει να βρουν την λύση από μόνοι τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι ικανοποιημένος που όταν βρεθήκαμε στο -7, βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Με κάποιους παίκτες δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Δεν θέλω να πω κάποια ονόματα. Όλοι το είδαν. Μας λείπει ο Ναν. Επιθετικά έχουμε πρόβλημα. Ελπίζω να επιστρέψει. Έχουμε πρόβλημα με τον Σλούκα ως μόνο δημιουργό. Δεν μπορώ να βρω την λύση. Οι παίκτες πρέπει να την βρουν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα. Πρέπει να συνεισφέρουν στην ομάδα. Αν όχι, κάποιοι θα πεθάνουν γιατί πρέπει να παίζουν 30 λεπτά». 



