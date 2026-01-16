Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Onsports Team

Το ματς που ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου, θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.

Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτημα αναβολής της αναμέτρησης για την 18η αγωνιστική απέναντι στην Κηφισιά. Ο «δικέφαλος» κάνοντας χρήση του δικαιώματός του, απλά περίμενε να γίνει δεκτό απ’ την Super League, κάτι που τυπικά συνέβη.

Έτσι το ματς δε θα διεξαχθεί στις 25 Ιανουαρίου και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία. Η ανακοίνωση της Super League αναφέρει:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».