Παναθηναϊκός: «Δεν γίνεται να βγω και να παίξω σκατ…» - Όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και, μιλώντας σε διαδικτυακή συνέντευξη, περιέγραψε τα συναισθήματα που περιμένει να βιώσει όταν πατήσει ξανά στο παρκέ.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν καλεσμένος στο podcast «EuroLeague & Friends Global», όπου αναφέρθηκε τόσο στην επερχόμενη επιστροφή του όσο και στο πώς φαντάζεται τη στιγμή που θα αγωνιστεί ξανά.

«Μόνο ο Θεός γνωρίζει πώς θα νιώσω εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που ελπίζω είναι να μην παίξω άσχημα», είπε γελώντας, εξηγώντας ότι θα ήταν απογοητευτικό να περιμένει τόσο καιρό για να επιστρέψει και να μην αποδώσει όπως θα ήθελε. Όπως πρόσθεσε με χιούμορ, μπορεί στην αρχή να ακούσει το όνομά του από την εξέδρα, αλλά στο τέλος να υπάρξουν και αποδοκιμασίες.

Ο ίδιος τόνισε ότι στόχος του είναι να επιστρέψει και να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του, επισημαίνοντας ότι μετά από τόση δουλειά που έχει κάνει για να επανέλθει, θα του ήταν δύσκολο να μην παρουσιαστεί έτοιμος.

Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ

«Μόνο ο Θεός ξέρει ποια θα είναι τα συναισθήματά μου, εκείνη τη στιγμή. Ελπίζω μόνο να μη παίξω σκ*τά (σ.σ. γέλια). Φαντάσου να περιμένω τόσο καιρό για να παίξω και να μην είμαι καλός. Θα φωνάζουν το όνομά μου στην αρχή κι ίσως με αποδοκιμάσουν στο τέλος (σ.σ. γέλια). Θέλω να βγω στο παρκέ και να αποδώσω. Διαφορετικά θα μου κάτσει βαρύ μετά από τόση δουλειά που έχω ρίξει. Θα περιμένουν όλοι να δουν το παιχνίδι, δεν γίνεται να βγω και να παίξω σκ*τά», σημείωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Κάιλ Χάινς.

Σε ό,τι αφορά τα πρώτα παιχνίδια μετά την επιστροφή του, ο Λεσόρ υπογράμμισε πως αρχικά θα δώσει έμφαση στο ομαδικό παιχνίδι. «Στα πρώτα δύο ματς θα κοιτάξω πρώτα την πάσα και μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας ότι: «Ελπίζω ότι θα παίξω ξανά με την ομάδα μου, σύντομα. Θα είμαστε μια εξαιρετική ομάδα».

«Ο Παναθηναϊκός ήταν το σωστό μέρος για μένα»

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Λεσόρ μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν στον Παναθηναϊκός, τονίζοντας ότι ένιωσε πως ήταν η κατάλληλη επιλογή για την πορεία της καριέρας του.

«Παλιά δεν είχα υποχρεώσεις. Ήμουν ελεύθερος. Τώρα με τη γυναίκα και το παιδί, δεν είναι εύκολο να μετακομίζω κάθε χρόνο. Ήθελα να βρω ένα μέρος που θα καθιερωθώ. Ήθελα να έρθω κάπου όπου θα είμαι άνετα και ο Παναθηναϊκός ήταν το σωστό μέρος.

Όλα έγιναν τη σωστή στιγμή. Ήταν σε μια περίοδο που προσπαθούσαν να χτίσουν κάτι που με ενδιέφερε. Κάναμε τη δουλειά την πρώτη σεζόν, αλλά θέλαμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω και είμαι χαρούμενος που πολλά παιδιά ανανέωσαν και θα είναι εδώ στα επόμενα 2-3 χρόνια.

Προσπαθούμε να χτίσουμε στην διάρκεια, να μείνουμε μαζί όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπει το σώμα μας. Όσο αυτό το γκρουπ είναι εδώ, προσπαθώ να μείνω εδώ όσο μπορώ και όλοι μαζί προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι», είπε.

Οι δύσκολες στιγμές του τραυματισμού

Ο Λεσόρ στάθηκε και στη δύσκολη περίοδο του τραυματισμού του, μιλώντας για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε τόσο αγωνιστικά όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Αναλυτικά όσα είπε:

«Εκτός παρκέ είμαι διαφορετικός. Στο παρκέ είμαι παίκτης μπάσκετ. Εκτός παρκέ είμαι κανονικός άνθρωπος και θέλω να με αντιμετωπίζουν έτσι. Δεν θέλω να με αντιμετωπίζουν ως μπασκετμπολίστα. Ήταν δύσκολα.

Η γυναίκα μου, με ώθησε ουσιαστικά να είμαι πιο ενεργός στα social media, να είμαι ανοιχτός για την οικογένεια, γιατί ήθελα να τα κρατάω πιο ιδιωτικά. Αλλά ήταν μια καλή περίσταση για να δείξω μια διαφορετική πτυχή του εαυτού μου.

Όλοι βλέπουν τα καλά. Το παιχνίδι, την αγάπη από τους οπαδούς. Δεν βλέπουν όμως αυτά που περνάμε πραγματικά. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να περάσει ένας παίκτης.

Το να μένεις μακριά από τα ματς. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Το πώς αντιδρά το σώμα σου. Το πώς θα νιώσεις. Έχω κάνει εκατομμύρια άλματα στη ζωή μου, σαν και αυτό. Ποτέ δεν προσγειώθηκα έτσι.

Ήταν από τις φορές που δεν ελέγχεις το πώς προσγειώνεσαι. Κι αυτό σε προσγειώνει στη γη και καταλαβαίνεις πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Όταν παίζεις, απλώς επικεντρώνεσαι στο παιχνίδι, αλλά ξεχνάς ότι κάθε φορά που πατάς παρκέ, ακόμα και για προπόνηση, είναι ευλογία.

Έχεις μια ευκαιρία ζωής. Ήθελα επίσης να δείξω ότι είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Περνάμε δύσκολα. Ήταν μια ευκαιρία να δείξω τον αντίκτυπο που είχε στην οικογένειά μου, στη γυναίκα, στο παιδί και τους γονείς μου και το πώς το αντιμετωπίσαμε».

Το όνειρο να δει οπαδό του Παναθηναϊκού στη Μαρτινίκα

Τέλος, ο Λεσόρ μίλησε και για τη Μαρτινίκα, τον τόπο καταγωγής του, που όπως είπε έχει γίνει πιο γνωστός στην Ελλάδα εξαιτίας του. Όπως επεσήμανε:

«Το να είσαι αθλητής, σου ανοίγει πόρτες, σου δίνει μεγάλες ευκαιρίες. Δεν μπορούσα να βρω την Ελλάδα στον χάρτη όταν ήμουν νεότερος και τώρα κάποιες φορές, ένα ολόκληρο γήπεδο φωνάζει το όνομά μου.

Είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ όταν ήμουν παιδί. Όπως είπα, δεν μπορούσα να βρω την Ελλάδα στον χάρτη. Το να ζω αυτή την εμπειρία τώρα, να έχω αυτή την σχέση με τους οπαδούς, να με αγκαλιάζουν με αυτό τον τρόπο, είναι κάτι άλλο.

Πολλοί στον δρόμο με σταματάνε και μου λένε ότι δεν ήξεραν για τη Μαρτινίκα και ότι θέλουν να την επισκεφτούν. Ουσιαστικά έβαλα το νησί μου, στον χάρτη της Ευρώπης. Ελπίζω μια μέρα που θα πάω στη Μαρτινίκα, να δω στην παραλία έναν οπαδό του Παναθηναϊκού, ή της Παρτιζάν».