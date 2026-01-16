Ομάδες

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ριέρα
Οnsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 12:55
Τον Ισπανό μεσοεπιθετικό, Αντριαν Ριέρα, απέκτησε ο Πανσερραϊκός, ανακοινώνοντας σήμερα τη μεταγραφή του.

Αναλυτικά: «Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Adrian Riera, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο Adrian είναι γεννημένος στις 19/04/1996 αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος και έχει πλούσιες παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα καθώς από το 2019 μέχρι και το περασμένο καλοκαίρι φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης για τέσσερα χρόνια και για δύο αυτή του ΟΦΗ, έχοντας συνολικά 163 συμμετοχές, 17 γκολ και 16 ασίστ.

Το καλοκαίρι μετακόμισε στην Κύπρο και τον Ακρίτα Χλώρακας, όπου είχε 13 συμμετοχές 1 γκολ και 1 ασίστ. Νωρίτερα αγωνιζόταν στην Ισπανία για την Βιγιαρεάλ Β'. Άντριαν, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών.»



