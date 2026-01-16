Φερεντσβάρος: Μετά τον Βάργκα προ των πυλών της εξόδου και ο Τοθ

Οnsports Τeam

Μια ανάσα από την αποχώρηση του από την Φερεντσβάρος είναι ο Άλεξ Τοθ και δεν αποκλείεται η μεταγραφή του παίκτη να έχει ολοκληρωθεί πριν το ματς της Ουγγρικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό.

Η πόρτα άνοιξε και οι παίκτες αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλο από την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Η Φερεντσβάρος μετά την πώληση του Μπάρναμπας Βάργκα στην ΑΕΚ είναι έτοιμη να πουλήσει και ένα ακόμα εκ των κορυφαίων παικτών της, τον Άλεξ Τοθ. Και όλα αυτά πριν από το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο παίκτης της Φερεντσβάρος είναι στο στόχαστρο της Γαλατά και της Μπόρνμουθ και φέτος μετράει 25 συμμετοχές με 2 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, γίνεται μάχη ανάμεσα στα δύο κλαμπ για την απόκτησή του και οι εξελίξεις είναι ζήτημα ωρών όπως λέγεται.

Το θέμα, βέβαια, είναι αν θα έχει ολοκληρωθεί η πιθανή πώλησή του μέχρι το ματς της Πέμπτης όπου η Φερεντσβάρος θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.