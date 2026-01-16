ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Σημαντική απουσία στο ντέρμπι για τον Μπενίτεθ

Οnsports Team

Απίθανη η συμμετοχή του Φίλιπ Τζούρισιτς στη σημαντική αναμέτρηση που έχει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον στρέφει την προσοχή του στο σημαντικό ντέρμπι της Super League κόντρα στην ΑΕΚ (18/1, 21:00).

Η προετοιμασία συνεχίστηκε με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει έμφαση στο κομμάτι της τακτικής.

Από εκεί και πέρα, ο Φίλιπ Τζούρισιτς ακολούθησε και σήμερα ατομικό και θεραπεία, ενώ την δική του θεραπεία συνέχισε ο Σίριλ Ντέσερς, με τους δύο παίκτες να μην υπολογίζονται για το ματς με την ΑΕΚ.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με σαφή προσανατολισμό στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18/1, 9 μ.μ.) πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία έκανε ο Τζούρισιτς, ενώ ο Ντέσερς συνέχισε τη θεραπεία του».