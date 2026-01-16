Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Σημαντική απουσία στο ντέρμπι για τον Μπενίτεθ
Οnsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 15:23
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Σημαντική απουσία στο ντέρμπι για τον Μπενίτεθ

Απίθανη η συμμετοχή του Φίλιπ Τζούρισιτς στη σημαντική αναμέτρηση που έχει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον στρέφει την προσοχή του στο σημαντικό ντέρμπι της Super League κόντρα στην ΑΕΚ (18/1, 21:00).

Η προετοιμασία συνεχίστηκε με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει έμφαση στο κομμάτι της τακτικής.

Από εκεί και πέρα, ο Φίλιπ Τζούρισιτς ακολούθησε και σήμερα ατομικό και θεραπεία, ενώ την δική του θεραπεία συνέχισε ο Σίριλ Ντέσερς, με τους δύο παίκτες να μην υπολογίζονται για το ματς με την ΑΕΚ.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με σαφή προσανατολισμό στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18/1, 9 μ.μ.) πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία έκανε ο Τζούρισιτς, ενώ ο Ντέσερς συνέχισε τη θεραπεία του».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Κηφισιά – ΠΑΟΚ
2 λεπτά πριν Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Κηφισιά – ΠΑΟΚ
SUPER LEAGUE
Super League: Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ μετά από αίτημα του «δικέφαλου»
26 λεπτά πριν Super League: Αναβάλλεται το Κηφισιά – ΠΑΟΚ μετά από αίτημα του «δικέφαλου»
SUPER LEAGUE
Στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Εξαφανίζονται» άμεσα
1 ώρα πριν Στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - «Εξαφανίζονται» άμεσα
EUROLEAGUE
Η απουσία του #nunnbetter οδηγεί τον Παναθηναϊκό στην ήττα
1 ώρα πριν Η απουσία του #nunnbetter οδηγεί τον Παναθηναϊκό στην ήττα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved