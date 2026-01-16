Άρης: Αποφασισμένος για νίκη-πρόκριση επί του Περιστερίου

Οnsports Τeam

Ο Άρης υποδέχεται το Περιστέρι αύριο (17/01, 16:00) στο «Nick Galis Hall», για την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το μυαλό όλων στην ομάδα του Άρη είναι συγκεντρωμένο στην αυριανή αναμέτρηση με το Περιστέρι, στο πλαίσιο της φάσης των Play In του Κυπέλλου. Ο νικητής της αυριανής «μονομαχίας» στο «Αλεξάνδρειο» θα βρεθεί στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς και τους παίκτες του να μοιάζει αποφασισμένοι για να πάρουν το εισιτήριο.

Χασανίδης: «Συγκέντρωση και πίστη στο πλάνο»

Ο άμεσος συνεργάτης του Igor Milicic, Χρήστος Χασανίδης, δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

«Θέλουμε την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου και για να την κατακτήσουμε, πρέπει να βγάλουμε στο παρκέ τον καλό εαυτό μας, με συγκέντρωση και πίστη στο πλάνο μας.

Αντιμετωπίζουμε μία πολύ καλή ομάδα, η οποία στη διάρκεια της σεζόν έχει δείξει τις δυνατότητές της. Παίξαμε πρόσφατα με το Περιστέρι και δε θέλουμε να επαναληφθεί ένα ντέρμπι ως το τέλος. Για να κερδίσουμε αύριο, πρέπει να είμαστε «φίζικαλ» στην άμυνα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και να βελτιωθούμε αρκετά στο κομμάτι των ριμπάουντ. Εάν κάνουμε αυτά, θα συνδυαστεί και με το γρήγορο παιχνίδι που επιδιώκουμε στο επιθετικό κομμάτι, γεγονός που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα».