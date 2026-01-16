Οριστικό: Στον Ατρόμητο ο Μήτογλου

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Περιστερίου έκανε κίνηση ματ και ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Σίμο Μήτογλου.

Τη φανέλα του Ατρόμητου θα φορά ο Σίμος Μήτογλου έως το 2027, καθώς υπέγραψε και ανακοινώθηκε. Ο 26χρονος αμυντικός έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ, η οποία όμως διατήρησε ένα ποσοστό του παίκτη σε περίπτωση μεταπώλησης. Αν και όλα έδειχναν ότι ο παίκτς θα συνεχίζε την καριέρα του στην Ιταλία με τη φανέλα της Σαμπντόρια, τελικά τα δεδομένα άλλαξαν και έγινε... κάτοικος Περιστερίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που από σήμερα είμαι μέλος της οικογένειας του Ατρόμητου. Γνώριζα ότι οι συνθήκες που παρέχονται είναι απόλυτα επαγγελματικές και ανταποκρίνονται σε όσα ζητάει ένας ποδοσφαιριστής και πλέον μπορώ να το δω και ο ίδιος.

Θελω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κ. Γιώργο Σπανό, τον Τεχνικό Διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο και τον προπονητή, Ντούσαν Κέρκεζ, που έδειξαν πόσο πολύ με ήθελαν και έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή και ελπίζω κι εγώ από την πλευρά να τους δικαιώσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν.

Από εκεί και πέρα, στόχος είναι να βελτίωσουμε τη βαθμολογική θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος, καθώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική δυναμική της ομάδας και να βρεθούμε στο τέλος της σεζόν όσο πιο ψηλά γίνεται.

Σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε τον κόσμο μας, τον οποίο τον περιμένουμε δίπλα μας σε κάθε αγώνα για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο τον Ατρόμητο».