Οριστικό: Στον Ατρόμητο ο Μήτογλου
Η ομάδα του Περιστερίου έκανε κίνηση ματ και ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Σίμο Μήτογλου.
Τη φανέλα του Ατρόμητου θα φορά ο Σίμος Μήτογλου έως το 2027, καθώς υπέγραψε και ανακοινώθηκε. Ο 26χρονος αμυντικός έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ, η οποία όμως διατήρησε ένα ποσοστό του παίκτη σε περίπτωση μεταπώλησης. Αν και όλα έδειχναν ότι ο παίκτς θα συνεχίζε την καριέρα του στην Ιταλία με τη φανέλα της Σαμπντόρια, τελικά τα δεδομένα άλλαξαν και έγινε... κάτοικος Περιστερίου.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που από σήμερα είμαι μέλος της οικογένειας του Ατρόμητου. Γνώριζα ότι οι συνθήκες που παρέχονται είναι απόλυτα επαγγελματικές και ανταποκρίνονται σε όσα ζητάει ένας ποδοσφαιριστής και πλέον μπορώ να το δω και ο ίδιος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Παίκτης της ομάδας μας ο Σίμος Μήτογλου μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Γεράσιμου (Σίμου) Μήτογλου με μεταγραφή από την ΑΕΚ, με τον νέο μας ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Ο Σίμος Μήτογλου (20/10/1999, 1.95μ.) ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ατρόμητου Τριαδίου και του Σάντος Πανοράματος και το 2017 μεταγράφηκε στον Αγροτικό Αστέρα στον οποίο παρέμεινε για δύο χρόνια.
Το 2019 αποκτήθηκε από τον Βόλο και μέσω των εμφανίσεών κέρδισε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2021 στην οποία αγωνιζόταν μέχρι σήμερα και είχε καταγράψει 77 συμμετοχές, σκοράροντας 5 γκολ ενώ κατάφερε να κληθεί και στην Εθνική ομάδα.