Ανακοίνωσε Μπέλο ο Προμηθέας
Οnsports Τeam 16 Ιανουαρίου 2026, 13:23
BASKET LEAGUE

Ανακοίνωσε Μπέλο ο Προμηθέας

Ο Προμηθέας Πάτρας ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζουμπρίλ Μπέλο (28 χρόνων, 2.06 μέτρα), ενισχύοντας τη φροντ λάιν του.

Σε μία ακόμα μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα του Προμηθεά, με τη διοίκηση των Πατρινών να ανακοινώνει την απόκτηση του Τζουμπρίλ Μπέλο. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Jubrile Belo, ο οποίος θα ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών στην ομάδα μας μέχρι το φινάλε της σεζόν 2025-26.

Ο Jubrile Belo γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου του 1998. Έχει ύψος 2,06 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις “4” και “5”. Ξεκίνησε την καριέρα του από το NCAA από τους Montana State Fighting Bobcats στους οποίους αγωνίστηκε για μια τετραετία (2019-2023). Τη σεζόν 2023-24 έπαιξε για πρώτη φορά στη “Γηραιά Ήπειρο”, για λογαριασμό της γαλλικής Λα Ροσέλ, με την οποία κέρδισε την άνοδο από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη κατηγορία και έπαιξε εκεί ακόμα μια χρονιά. Φέτος, ξεκίνησε τη σεζόν από την ούγγρικη Ζομπατέλι, με την οποία έπαιξε και στο Basketball Champions League, με 11,2 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,3 μπλοκ ανά παιχνίδι. Παράλληλα, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, με την οποία αγωνίστηκε και στο Eurobasket 2025.

Καλωσορίζουμε τον Jubrile Belo στην μπασκετική οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και επιτυχίες με την ομάδα μας”.



