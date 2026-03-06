ΑΕΚ: Κλήση στην Εθνική Ρουμανίας για Μαρίν

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο μέσος της ΑΕΚ επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό «συγκρότημα» της χώρας του.

Την προεπιλογή της Ρουμανίας για τον αγώνα με την Τουρκία, στις 25 Μαρτίου για τα πλέι οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανακοίνωσε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, Ομοσπονδιακός κόουτς της εθνικής.

Στη λίστα βρίσκεται κανονικά και ο μέσος της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν, εξέλιξη που δείχνει πως το προηγούμενο επεισόδιο έντασης ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τον έμπειρο προπονητή ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Ο 29χρονος χαφ της Ένωσης αποτελεί μία από τις ηγετικές μορφές της εθνικής Ρουμανίας, μετρώντας μέχρι σήμερα 71 συμμετοχές και 12 γκολ με το εθνόσημο. Ο Μαρίν αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο στα πλάνα του Λουτσέσκου, ιδιαίτερα τη δεδομένη χρονική περίοδο όπου βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Άλλωστε, τη φετινή σεζόν πραγματοποιεί γεμάτη χρονιά με την ΑΕΚ, έχοντας ήδη καταγράψει 36 εμφανίσεις, 6 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρουμανία θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στις 25 Μαρτίου και, σε περίπτωση πρόκρισης, θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Σλοβακία - Κόσοβο στις 31 Μαρτίου. Ο νικητής της τελικής αναμέτρησης θα εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για το Μουντιάλ.