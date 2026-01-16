Ομάδες

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Με Ζίνι η Ένωση στο ντέρμπι της Super League
Οnsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 09:21
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Με Ζίνι η Ένωση στο ντέρμπι της Super League

Ο Ζίνι αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή της ΑΕΚ για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει το σοκ του αποκλεισμού στο Κύπελλο Ελλάδας από τον ΟΦΗ και στρέφει όλη την προσοχή της στο ντέρμπι της Κυριακής (18/1, 21:00) με τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετά και την προειδοποίηση του Μάριου Ηλιόπουλου για πρόστιμο αν δεν κάνουν το 3/3 στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό, Αστέρα και Ολυμπιακό, καλούνται να παρουσιάσουν ένα καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια του 2026.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι βέβαιο πως θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, κάτι που και ο ίδιος προανήγγειλε μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό. Πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επάνοδος του Λιούμπιτσιτς στην ενδεκάδα, ενώ διαθέσιμος θα είναι και ο Ζίνι.

Ο Ανγκολέζος φορ προπονείται κανονικά τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή και πιθανώς να πάρει και τα πρώτα του λεπτά από τις 27 Νοεμβρίου και τον τραυματισμό στο ματς με τη Φιορεντίνα, αν και σίγουρα δεν μπορεί να υπολογίζεται για 90λεπτο.

Δεν θα είναι έκπληξη να δούμε να έχει ρόλο στο ματς και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που επίσης είναι διαθέσιμος έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Μοναδικός απών θα είναι δεδομένα ο Ρομπέρτο Περέιρα, που θα χρειαστεί λίγες ακόμη μέρες για να επανέλθει.



