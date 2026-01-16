Ολυμπιακός: «Γκάζια» από Μεντιλίμπαρ - «Συνέλθετε και δώστε απαντήσεις με Λεβερκούζεν»

Οnsports Team

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τα «έχωσε» στους παίκτες του μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας.

Έξαλλος με τους παίκτες του ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ (0-2).

Ο Βάσκος τεχνικός τα «έχωσε» στους ποδοσφαιριστές του, τόσο στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, όσο και μετά το τέλος του αγώνα, αλλά και στη προπόνηση της Πέμπτης (15/1).

«Συνέλθετε! Τι είναι αυτά που κάνετε;», ήταν μερικά από τα λόγια του στο ημίχρονο της αναμέτρησης, κάνοντας έντονες παρατηρήσεις και σε προσωπικό επίπεδο σε συγκεκριμένους παίκτες για την εικόνα τους. Τα «γκάζια» συνεχίστηκαν και μετά τον αγώνα, όταν ο Μεντιλίμπαρ κράτησε τους παίκτες του για αρκετά λεπτά στα αποδυτήρια εκφράζοντας έντονα παράπονα για την έλλειψη πάθους, αποφασιστικότητας, ενέργειας και συγκέντρωσης.

Μάλιστα, ο Βάσκος αναφέρθηκε και στο σημαντικό ματς για το Champions League που ακολουθεί: «Κοιτάξτε να κερδίσετε την Τρίτη τη Λεβερκούζεν και να δώσετε απαντήσεις» ανέφερε μεταξύ άλλων. Χθες στην προπόνηση στου Ρέντη ήταν πιο ήρεμος, αλλά συνέχιζε να επισημαίνει στους παίκτες του πως η ποιότητά τους δεν φτάνει για να κερδίζουν κάποια παιχνίδια αν δεν βγάλουν την απαιτούμενη ένταση.

Πάντως για σήμερα ο Μεντιλίμπαρ έδωσε ρεπό για να «καθαρίσει» το μυαλό και από το Σάββατο θα γίνουν τρεις δυνατές προπονήσεις εν όψει του «τελικού» της Τρίτης με τη Λεβερκούζεν.

Σε αυτό το ματς αναμένεται να είναι επιστρέψει ο Πιρόλα, ενώ η διαθεσιμότητα του Ελ Κααμπί θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του τελικού του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Σε περίπτωση ήττας, μπορεί να επιστρέψει για να υπολογίζεται ως αλλαγή, αλλά αν κερδίσει δύσκολα θα είναι έστω στην αποστολή.