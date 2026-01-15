Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση και το «πάνω απ’ το πτώμα μου» του Μπακασέτα! (Vid)
Onsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 16:37
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση και το «πάνω απ’ το πτώμα μου» του Μπακασέτα! (Vid)

Δείτε την παρακάμερα του αγώνα-πρόκριση των «πράσινων» επί του Άρη για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα τον Άρη και συνεχίζει στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «πράσινοι» έδωσαν ελπίδα στον κόσμο τους, έχοντας «φρεσκάδα» και νέα στοιχεία στο παιχνίδι τους.

Η ΠΑΕ μέσω του video παρακάμερας της αναμέτρησης, δείχνει τον τρόπο που πανηγύρισαν όλοι όσα συνέβαιναν στο ματς, αλλά και τον Τάσο Μπακασέτα που έκανε χατ τρικ και δέχτηκε τα συγχαρητήρια όλων. Μάλιστα απάντησε «πάνω απ’ το πτώμα μου», σε κάποιον που του είπε πως θα του πάρει την μπάλα του αγώνα για καλαμπούρι.

Δείτε το video παρακάμερας του προημιτελικού απ’ το ΟΑΚΑ:

 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός: Τεράστια ζήτηση για τη ρεβάνς με Ζαγκλεμπιέ στο Telekom Center Athens
22 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Τεράστια ζήτηση για τη ρεβάνς με Ζαγκλεμπιέ στο Telekom Center Athens
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση και το «πάνω απ’ το πτώμα μου» του Μπακασέτα! (Vid)
54 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση και το «πάνω απ’ το πτώμα μου» του Μπακασέτα! (Vid)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ιταλία: Ο Ντάγκλας Κόστα σε ομάδα της Δ' κατηγορίας!
2 ώρες πριν Ιταλία: Ο Ντάγκλας Κόστα σε ομάδα της Δ' κατηγορίας!
ΜΠΑΣΚΕΤ
Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Άρη
2 ώρες πριν Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Άρη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved