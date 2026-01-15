Παναθηναϊκός: Οι πανηγυρισμοί για την πρόκριση και το «πάνω απ’ το πτώμα μου» του Μπακασέτα! (Vid)

Onsports Team

Δείτε την παρακάμερα του αγώνα-πρόκριση των «πράσινων» επί του Άρη για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα τον Άρη και συνεχίζει στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «πράσινοι» έδωσαν ελπίδα στον κόσμο τους, έχοντας «φρεσκάδα» και νέα στοιχεία στο παιχνίδι τους.

Η ΠΑΕ μέσω του video παρακάμερας της αναμέτρησης, δείχνει τον τρόπο που πανηγύρισαν όλοι όσα συνέβαιναν στο ματς, αλλά και τον Τάσο Μπακασέτα που έκανε χατ τρικ και δέχτηκε τα συγχαρητήρια όλων. Μάλιστα απάντησε «πάνω απ’ το πτώμα μου», σε κάποιον που του είπε πως θα του πάρει την μπάλα του αγώνα για καλαμπούρι.

Δείτε το video παρακάμερας του προημιτελικού απ’ το ΟΑΚΑ: