Ντραγκόφσκι: «Λόγω του χάους στον Παναθηναϊκό, δεν είχα κανένα πρόβλημα να φύγω»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι εξήγησε τους λόγους της αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό.

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» αποχαιρέτησαν τον Πολωνό τερματοφύλακα με ένα ξεχωριστό μήνυμα στον προσωπικό τους λογαριασμό στα social media, έπειτα από δυο χρόνια συνεργασίας, με τον παίκτη να επιστρέφει στην πατρίδα του για να φορέσει τη φανέλα της Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Παναθηναϊκός καρπώθηκε ένα ποσό που θα φτάσει συνολικά τις 800.000 ευρώ για αυτή τη μεταγραφή.

Ο Ντραγκόφσκι φιλοξενήθηκε στο στούντιο του «Meczyki», όπου μίλησε για το παρασκήνιο της μεταγραφής του.

«Ήμουν αποφασισμένος για τη μεταγραφή από την αρχή. Στο εξωτερικό βρίσκομαι ήδη δέκα χρόνια και μου έλειπε λίγο η Πολωνία. Δεν εξέτασα άλλους προορισμούς στο εξωτερικό. Απομένουν ακόμη κάποια οργανωτικά ζητήματα. Την Κυριακή πέταξα από την Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις και την Τρίτη βρέθηκα ήδη εδώ, στο Μπελέκ», τόνισε ο Πολωνός, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό:

«Λόγω του χάους στον Παναθηναϊκό, δεν είχα κανένα πρόβλημα να φύγω. Από όσο γνωρίζω, υπήρξαν ένα ή δύο ερωτήματα από άλλες πολωνικές ομάδες, αλλά εγώ ήξερα από την αρχή τι θέλω, οπότε δεν κοίταξα κάτι άλλο. (…) Είμαι θετικά έκπληκτος από την ποιότητα στη Βίντζεβ και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό. Υπάρχουν εδώ αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι πολύ καλοί τεχνικά και θα μπορούσαν να σταθούν και στο εξωτερικό», κατέληξε ο 28χρονος.