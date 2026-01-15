Ομάδες

Super League: Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα στον Νταβέλη
Οnsports Τeam 15 Ιανουαρίου 2026, 13:29
SUPER LEAGUE

Super League: Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα στον Νταβέλη

Με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα, τιμωρήθηκε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, Αχιλλέας Νταβέλης.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League επέβαλε ποινή ενός μήνα απαγόρευσης εισόδου στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο στον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ , Αχιλλέα Νταβέλη για όσα γράφτηκαν στο φύλλο αγώνα στο ματς με την Κηφισιά.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 3.500 ευρώ και από χίλια ευρώ οι Λεβαδειακός, Ολυμπιακός και ΟΦΗ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League: Αρ. Απόφ. 9/15-1-2026

ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET
2) Α. ΝΤΑΒΕΛΗΣ (Μεγαλομέτοχος)

Δέχεται ότι ο 2ος εγκαλούμενος τέλεσε την αποδιδόμενη
σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.
Επιβάλλει στον Α. ΝΤΑΒΕΛΗ για τη πράξη, για την οποία
κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, την ποινή της απαγόρευσης
της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για
ένα (1) μήνα (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’, 11,
12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ)”.

 



