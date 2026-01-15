Καιρός: Ο χειμώνας επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

Οnsports Team

Η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη μπαίνει ξανά σε καθαρά χειμερινή τροχιά από βδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά

Οι μεγάλης κλίμακας κυκλοφορίες μας δείχνουν ψυχρές αέριες μάζες στα βορειοανατολικά, την ώρα που η Μεσόγειος παραμένει θερμικά ενεργή και έτοιμη να τροφοδοτήσει βαρομετρικά χαμηλά.

Σε αυτό το δυναμικό πεδίο «σύγκρουσης» ψύχους και υγρασίας, ο καιρός της Ελλάδας ετοιμάζεται να θυμίσει από βδομάδα ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών — αλλά βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο. Οι επόμενες ημέρες δεν μιλούν για μεταβατική περίοδο, αλλά για χειμερινό καιρό εκεί όπου η φυσική της ατμόσφαιρας παίρνει ξανά τον πρώτο λόγο.

Η Ευρώπη εισέρχεται εκ νέου σε μια καθαρή χειμερινή φάση από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ψυχρές αέριες μάζες αρχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά την ατμόσφαιρα.

Στην περιοχή των βορειοανατολικών τμημάτων, το ψύχος ενισχύεται, ενώ η θερμική δραστηριότητα της Μεσογείου παραμένει έντονη, δημιουργώντας συνθήκες ιδανικές για την ανάπτυξη βαρομετρικών χαμηλών.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-01-2026

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με πιθανότητα ασθενών βροχών. Βαθμιαία στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, το βόρειο Αιγαίο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές με τη ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στην ανατολική χώρα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2026 ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, στα βόρεια τοπικά ισχυρός.