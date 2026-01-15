Νιλικίνα: «Ξέραμε ότι είχαμε να παίξουμε ένα αγώνα EuroLeague»

Οnsports Τeam

Ο παίκτης του Ολυμπιακού αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του και μίλησε για την εύκολη νίκη των «ερυθρόλευκων», αλλά και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Παρτιζάν.

Ο Ολυμπιακός είχε ένα πολύ εύκολο έργο στο Βελιγράδι κόντρα σε μια διαλυμένη και μισή Παρτιζάν και ο Φρανκ Νιλικίνα με δηλώσεις του στη «Mozzart Sport» μίλησε για την νίκη της ομάδας του αλλά και την επιστροφή του στη Σερβία.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πως είδε το παιχνίδι και την εμφάνιση του Ολυμπιακού:

«Ήταν ένα καλό παιχνίδι από την ομάδα μας. Ήρθαμε στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι πρόκειται για αγώνα EuroLeague και ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να κάνουμε τη δουλειά. Από την αρχή ήμασταν συγκεντρωμένοι».

Για το πως ένιωσε επιστρέφοντας στο Βελιγράδι και στο γήπεδο όπου έπαιξε πέρσι:

«Νιώθω καλά που επέστρεψα σε αυτό το περιβάλλον. Πέρασα μια όμορφη περίοδο εδώ, θα ήθελα να ήταν ακόμη πιο επιτυχημένη. Σίγουρα μου ήρθαν στο μυαλό κάποιες αναμνήσεις και συναισθήματα, αλλά ήμουν συγκεντρωμένος στον στόχο και στη νίκη με την ομάδα μου».

Για τα παλαιότερα σχόλια ότι έφυγε “αναγκαστικά” από την Παρτιζάν:

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για πολιτικά θέματα. Πολλά έγιναν, πολλά ειπώθηκαν. Αυτό ανήκει στο παρελθόν. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος στο μέλλον».

Για το εαν τον επηρεάζει η δύσκολη κατάσταση που περνά η Παρτιζάν:

«Όπως είπα, είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα μου και αυτός είναι ο βασικός στόχος. Έχω πολλούς φίλους στην Παρτιζάν και το να τους βλέπω να περνούν μια δύσκολη περίοδο δεν είναι ευχάριστο. Στόχος μου είναι μια καινούργιααρχή με τον Ολυμπιακό και να είμαι πλήρως αφοσιωμένος στους στόχους της ομάδα».

Για το μήνυμα που θα έστελνε στους παίκτες της Παρτιζάν:

«Να μείνουν ενωμένοι. Αυτό ισχύει για κάθε ομάδα που περνά δύσκολες στιγμές. Να δουλέψουν σκληρά και να βρουν τρόπο να αλλάξουν την κατάσταση».