ΟΦΗ: Εδωσε δανεικό τον Ράκονιατς στη Χάποελ Ιερουσαλήμ

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με την Χάποελ Ιερουσαλήμ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, Marko Rakonjac, ως τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με την ομάδα του Ισραήλ να διατηρεί οψιόν αγοράς. Ο 25χρονος επιθετικός ήρθε στον ΟΦΗ τον περασμένο Ιούνιο και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 17 συμμετοχές με τα χρώματα της ομάδας μας, σκοράροντας μια φορά.»