Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΟΦΗ: Εδωσε δανεικό τον Ράκονιατς στη Χάποελ Ιερουσαλήμ
Οnsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 12:35
SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Εδωσε δανεικό τον Ράκονιατς στη Χάποελ Ιερουσαλήμ

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε σήμερα την παραχώρηση του Μάρκο Ράκονιατς, δανεικού μέχρι το τέλος της σεζόν στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με την Χάποελ Ιερουσαλήμ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, Marko Rakonjac, ως τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με την ομάδα του Ισραήλ να διατηρεί οψιόν αγοράς. Ο 25χρονος επιθετικός ήρθε στον ΟΦΗ τον περασμένο Ιούνιο και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 17 συμμετοχές με τα χρώματα της ομάδας μας, σκοράροντας μια φορά.»



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Γουλβς και Γουέστ Χαμ θέλουν τον Μανδά»
2 λεπτά πριν «Γουλβς και Γουέστ Χαμ θέλουν τον Μανδά»
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Εξοφλεί τα χρέη ο Μυστακίδης και η ΚΑΕ μπαίνει σε νέα εποχή
18 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Εξοφλεί τα χρέη ο Μυστακίδης και η ΚΑΕ μπαίνει σε νέα εποχή
SUPER LEAGUE
Super League: Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα στον Νταβέλη
49 λεπτά πριν Super League: Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα στον Νταβέλη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γερμανία: Δανεικός στη Χάιντενχαϊμ ο Στεργίου
1 ώρα πριν Γερμανία: Δανεικός στη Χάιντενχαϊμ ο Στεργίου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved