Γερμανία: Δανεικός στη Χάιντενχαϊμ ο Στεργίου

Η Στουτγάρδη συμφώνησε με τη Χάιντεχαϊμ να της παραχωρήσει δανεικό, μέχρι το τέλος της σεζόν, τον Λεωνίδα Στεργίου, χωρίς να υπάρχει στη συμφωνία των δύο ομάδων οψιόν αγοράς.

Ο 23χρονος δεξιός μπακ, που έχει αγωνιστεί ελάχιστα τη φετινή σεζόν, με δύο μόλις συμμετοχές, κι αυτές ως αλλαγή, θα έχει πλέον περισσότερο αγωνιστικό χρόνο στην ουραγό της βαθμολογίας στην Bundesliga.

Σήμερα ο Στεργίου θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τη νέα του ομάδα.