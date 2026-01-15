ΠΑΟΚ: Εξοφλεί τα χρέη ο Μυστακίδης και η ΚΑΕ μπαίνει σε νέα εποχή

Η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη αναμένεται σήμερα να εξοφλήσει και τις τελευταίες οικονομικές εκκρεμότητες, έτσι ώστε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να γυρίσει και επίσημα σελίδα.

Μια ανάσα από την… νέα εποχή βρίσκονται στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ αφού σήμερα είναι η ημέρα που θα πρέπει η πλευρά του Αριστέλη Μυστακίδη να εξοφλήσει και τις τελευταίες οικονομικές εκκρεμότητες, ώστε να οριστικοποιηθεί το deal.

άσει του συμφωνητικού που υπεγράφη στις 27/11/2025 ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ θα πρέπει σήμερα, 15/1/2026, να εξοφλήσει τις οφειλές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε πιστωτές, τις οποίες βεβαίωσε ο έλεγχος τον οποίο διενήργησε η Deloitte για λογαριασμό του.

Με την εξόφληση αυτών των υποχρεώσεων (μέσα στις οποίες βρίσκονται οφειλές και στους κ.κ. Σαββίδη και Χατζόπουλο) κλείνει οριστικά αυτή τη σελίδα και μια ολόκληρη εποχή και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον οριστικά στη νέα εποχή του Τέλη Μυστακίδη.