Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Στενό «τσεκάρισμα» σε Μπρούνο από Τραμπζονσπόρ

Onsports Team

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει στο φετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξαιρετική πορεία της Νιγηρίας μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο διεθνής ακραίος μπακ των «Super Eagles» έχει πάρει χρόνο συμμετοχής στα τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια της ομάδας του, παρουσιάζοντας σταθερότητα, συνέπεια και αξιοπιστία στο παιχνίδι του.

Οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες σε συλλογικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπούσι Λαμπά, η Τραμπζονσπόρ παρακολουθεί στενά τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου.

Από την πλευρά των Πειραιωτών, μάλιστα, έχουν ήδη γίνει γνωστές οι οικονομικές απαιτήσεις για μια πιθανή παραχώρηση του Νιγηριανού αμυντικού, οι οποίες φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αποχώρησή του από το λιμάνι.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον για τον Ονιεμαέτσι δεν περιορίζεται μόνο στην Τουρκία, καθώς ομάδες από την Ισπανία, την Πορτογαλία αλλά και τη Γαλλία φέρονται να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το μεταγραφικό του προφίλ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μπούσι Λαμπά: «100% επιβεβαιωμένο: Η Τραμπζονσπόρ εκφράζει επίσημα το ενδιαφέρον της για τον Νιγηριανό αριστερό αμυντικό Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Ο διεθνής Νιγηριανός δεν αγωνίζεται ως βασικός παίκτης του Ολυμπιακού και ο ελληνικός σύλλογος είναι πρόθυμος να τον πουλήσει εάν του προσφερθούν 3 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον από την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία».