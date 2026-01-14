Ομάδες

Αστέρας AKTOR: «Τέλος» ο Κόουλμαν, αναλαμβάνει ξανά ο Ράσταβατς
INTIME SPORTS
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 07:39
SUPER LEAGUE / Αστέρας Τρίπολης

Αστέρας AKTOR: «Τέλος» ο Κόουλμαν, αναλαμβάνει ξανά ο Ράσταβατς

Σε νέα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του προχωράει ο Αστέρας AKTOR.

Ο Κρις Κόουλμαν αποχωρεί απ’ τον πάγκο της αρκαδικής ομάδας μετά τη «βαριά» ήττα και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο απ’ τον ΟΦΗ.

Ο Μίλαν Ράσταβατς επιστρέφει για να αναλαμβάνει τα ηνία του Αστέρα AKTOR για τρίτη φορά.

Ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να πραγματοποιήσει την Τετάρτη (14/1) την πρώτη προπόνηση με την ομάδα, αφού πρώτα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ.

Ο Ράσταβατς ανέλαβε για πρώτη φορά τους Αρκάδες τον Δεκέμβριο του 2019 κι κάθισε στον πάγκο του σε 95 παιχνίδια, με απολογισμό 31 νίκες, 32 ισοπαλίες και 32 ήττες.

Έπειτα αποχώρησε για την Βοϊβοντίνα για να επιστρέψει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023, μετρώντας άλλα 39 παιχνίδια (17 νίκες, επτά ισοπαλίες και 19 ήττες) με τον αρκαδικό σύλλογο.



